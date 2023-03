😮 Offerta astronomica e colpo di scena: Napoli, la reazione di De Laurentiis

Il Napoli resta spiazzato dall’offerta che farebbe vacillare chiunque: anche De Laurentiis è rimasto spiazzato, ma ha le idee chiare.

Il calciomercato prenderà ufficialmente il via con l’estate che si sta avvicinando. Eppure i vari club stanno facendo diverse valutazioni. Anche il Napoli, con Cristiano Giuntoli, sta ragionando sui diversi possibili affari da mettere in campo. Potrebbe anche arrivare un’alta offerta per un azzurro in particolare. Aurelio De Laurentiis ha le idee chiare.

Il Napoli resta concentrato sugli impegni che ancora stanno riguardando la stagione in corso. Il primo posto in classifica e le ottime prestazioni stanno sempre più caricando gli azzurri.

In città si respira un’aria magica. C’è la consapevolezza che la forza di questo club sia il gruppo, la squadra tutta. I singoli calciatori stanno man mano emergendo, ma Luciano Spalletti dimostra fiducia a tutti. In ogni caso, in merito a un giocatore in particolare, potrebbero esserci adesso cambiamenti all’orizzonte.

Napoli, offerta mostra all’orizzonte? Dalla Premier League le intenzioni appaiono chiare

Novità di mercato arrivano dalla redazione di ‘Rai Sport’, secondo cui si starebbero smuovendo le acque per Kim Min-jae. Dalla Premier League c’è un club in particolare che vorrebbe provare a ogni costo ad arrivare al suo cartellino. Si tratta del Liverpool, che con un’offerta da 60 milioni di euro spera di poter convincere in Napoli e insieme di poter superare Manchester United e Paris Saint-Germain.

Eppure, nonostante l’eventuale alta offerta per il coreano, il Napoli avrebbe le idee chiare. Come per Kvicha Kvartskhelia, Aurelio De Laurentiis non intende lasciarlo partire. Vorrebbe infatti trattenere il difensore almeno per un’altra stagione. L’idea ora come ora sarebbe allora quella di proporre a Kim un rinnovo di contratto con adeguamento dell’ingaggio.