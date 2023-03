Milan, un’altra tegola per Pioli: sarà out col Napoli

Brutte notizie per Stefano Pioli che dovrà fare a meno del suo calciatore per tutte e tre le sfide tra il suo Milan e il Napoli.

Le prossime settimane vedranno Napoli e Milan affrontarsi per ben tre volte. C’è la gara di ritorno in campionato. Un match importante al di là del fascino intrinseco della gara. Il Napoli vuole mantenere il distacco in vetta, mentre da parte dei rossoneri c’è la necessità di fare punti per continuare a lottare per un posto in Champions League.

Ci saranno poi altre due partita, andata e ritorno, stavolta di Champions League. L’urna della massima competizione continentale per club ha infatti decretato il derby italiano nei quarti di finale. Un match che, tabellone alla mano, vedrà poi la vincente volare in semifinale dove potrebbe affrontare un altro match interno al Bel Paese, qualora nell’altro quarto di finale vincesse l’Inter, oppure il Benfica.

Insomma, un mese molto intenso che vedrà le due compagini confrontarsi tra di loro per ben tre volte. Match che saranno determinanti, sia logicamente per la Champions League, con la prospettiva di una prestigiosa semifinale all’orizzonte, sia in ottica campionato. Tre match che però il tecnico del Milan Stefano Pioli dovrà affrontare senza uno dei suoi calciatori: Zlatan Ibrahimovic.

Milan, Zlatan Ibrahimovic out contro il Napoli

È stato comunicato oggi che Zlatan Ibrahimovic dovrà restare fuori per almeno due settimane a causa di un nuovo stop muscolare alla coscia. Pioli dovrà quindi fare a meno del suo attaccante. L’assenza di domenica gli impedirà di giocare contro il Napoli per tutte e tre le gare in quanto le partite di Champions League non avrebbe potuto giocare comunque vista la sua assenza nella lista UEFA.

Ibrahimovic quest’anno sta giocando molto poco con il Milan. Lo svedese infatti ha trascorso lunghi periodi infortunato, giocando solo 4 volte in stagione, tutte in Serie A, e andando a segno solo una volta.