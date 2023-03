Napoli, che colpo di scena: il gesto toglie il fiato ai tifosi

Napoli, occhio al grande colpo di scena sul mercato che lascia tutti i tifosi increduli e senza fiato. Il gesto è a sorpresa, ecco svelati i dettagli.

Un viaggio trionfante verso il terzo e agognato Scudetto. Il mese di aprile sarà un mese di aprile (potenzialmente) storico per il Napoli, che sogna la matematica certezza del titolo e un percorso da protagonista verso la finale di Champions League. Non sarà semplice, ma gli azzurri si sentono al centro di una stagione magica e con tutte le carte in regola per poter stupire concorrenza e tifosi.

Dopotutto, le individualità a disposizione di Luciano Spalletti sono individualità di primissimo livello. E anche i top club in giro per l’Europa se ne stanno rendendo conto. Per il cartellino di Victor Osimhen c’è già la fila tra Premier League, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Eppure non sarà l’unico gioiello di casa Napoli ad essere corteggiato spudoratamente di qui all’inizio della prossima estate. Tra questi comparirà anche il sud coreano Kim, vera e propria rivelazione della stagione e già tra i migliori difensori del nostro campionato e d’Europa.

Napoli, quale futuro per Kim? C’è il gesto che lascia tutti i tifosi azzurri senza fiato, colpo di scena

Sull’ex Fenerbahce si sarebbe già stagliato l’interesse di PSG e Manchester United, con i suoi agenti che sarebbero più che felici di portarlo via da Napoli ed incassare una copiosa commissione. Le voci sul futuro di Kim sono impazzate negli ultimi giorni, infastidendo lo stesso centrale azzurro dal ritiro della sua Nazionale. Più volte il numero 3 di Spalletti ha confermato il suo interesse nel voler restare all’ombra del Vesuvio, nonostante gli accostamenti sempre più insistenti.

Come riportato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, Kim sarebbe talmente concentrato a restare al Napoli, che avrebbe anche già smentito le voci ed il volere del proprio entourage. Un gesto forte, che rassicura i tifosi da quella famigerata clausola e che lascia tutti senza fiato. Il sud coreano vuole diventare leader e vuole continuare a farlo con la maglia azzurra.