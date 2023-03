Napoli da Scudetto, ma l’ex gela i tifosi: “Basta…”, svelato tutto

Napoli, occhio alle parole dell’ex leggenda azzurra che lasciano tutti i tifosi di sasso. Ecco svelato il motivo, l’intervista rivela tutto

Un Napoli troppo bello per essere vero, ad eccezione che lo è e fa anche paura a tutti. La formazione di Luciano Spalletti appare come una macchina perfetta, imbattibile ed ingiocabile per qualsiasi avversario in Italia. Al netto di qualche passo falso qua e là, l’undici azzurro è stato capace di dettare legge sia in Serie A che in Champions League. E di stracciare la concorrenza finora formatasi sia dall’una che dall’altra parte.

Dopotutto, il ruolino di marcia che sta mostrando il Napoli è clamoroso. Ad oggi, nessuna delle grandi corazzate in giro per l’Europa è riuscita a mettere insieme numeri simili. La costanza degli azzurri è il dato che colpisce di più, soprattutto se si fa il calco e se si fa il paragone con quelle che sono le prestazioni delle altre big del nostro campionato. Lo sa bene in primis il Milan, che però spera di pescare un jolly importante tra le mura del Maradona. Non solo nella prossima ed imminente gara di Serie A.

L’ex Napoli gela i tifosi avversari: “Basta…”, ecco svelate le parole di Nando De Napoli

“Questa di Spalletti è un’altra squadra che può caratterizzare un’epoca, breve o lunga che sia”. A tratteggiare l’identikit è una leggenda azzurra come Nando De Napoli. L’ex centrocampista partenopeo ha parlato così ai microfoni de ‘Il Corriere dello Sport’: “Giocano meravigliosamente bene, ti fanno innamorare”.

Di qui, il doppio ex di Milan e Napoli si è sbilanciato sul momento di forma degli azzurri. Al punto da sentenziare nettamente e gelare anche qualcuno dei tifosi avversari: “Basta, io ho quasi smesso di guardarli… Non c’è mai partita in campionato”. Detto questo, De Napoli avverte tutti: “La Champions è diversa, si parte da 0-0. Non valgono i 23 punti di vantaggio in campionato, anche se al tifoso fa male sentirselo dire. Ma in quei 180 minuti può capitare davvero qualsiasi cosa”.