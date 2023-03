Napoli, De Laurentiis gode davvero: pioggia di milioni in arrivo

Il Napoli pronto alla ripresa, intanto in arrivo una vera e propria pioggia di milioni per Aurelio De Laurentiis. Il motivo? Ecco svelato tutto, il presidente se la gode per davvero

Non manca molto, poi la Serie A tornerà a far rotolare il proprio pallone. Il 2 aprile il Napoli sarà di scena allo stadio Diego Armando Maradona, dove ospiterà il Milan di Stefano Pioli. L’incipit di un mese davvero fondamentale per gli azzurri, che rischiano di scrivere la storia nelle prossime settimane. Non solo in campionato, dove inseguono la matematica certezza dello Scudetto. Ma anche e soprattutto in Champions League, dove il sogno finale può diventare realtà.

E a pensare allo scetticismo che gravitava attorno alla società di Aurelio De Laurentiis qualche mese fa. Non meno dell’anno scorso, era la stessa Digos a sconsigliare al presidente di aggirarsi per i vicoli della città. Il mercato aveva tutt’altro che esaltato la piazza di Napoli, sul piede di guerra dopo le cessioni dei senatori e il mancato arrivo di Dybala. Invece, adesso il presidente è tornato al centro della ribalta con la sua rivincita, prendendosi gli applausi e i complimenti dei propri tifosi. E anche lo stadio Maradona ne risente.

Napoli, De Laurentiis gode: incassi da record al Maradona, pioggia di milioni in arrivo

Basta gettare un’occhiata sugli spalti o provare ad acquistare un biglietto di giornata in giornata. Il Maradona è quasi sempre sold out, lo stadio di Fuorigrotta è tornato ad essere il dodicesimo uomo che sospinge il Napoli da sempre. Una bellissima notizia per gli uomini di Luciano Spalletti, ma anche per le casse del club di Aurelio De Laurentiis.

Mentre i record di presenza al Maradona si riscrivono col passare delle giornate, un dato è già certo e viene fornito dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’. Quale? Il Napoli, ad oggi, ha già incassato circa 35 milioni di euro dal botteghino, triplicando l’incasso che segnò la scorsa stagione (intorno ai 12,1 milioni di euro). Una vera e propria pioggia di danaro per De Laurentiis, che continua a godersi le meraviglie dei suoi.