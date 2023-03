Napoli-Milan, che grande notizia: rinnovo certo prima della sfida

A pochi giorni da Napoli-Milan arriva la notizia che può dare ancora più entusiasmo al calciatore, perché è stato trovato l’accordo per il rinnovo. Manca solo la firma.

Zlatan Ibrahimovic sarà costretto a dare forfait in occasione di Napoli-Milan. L’attaccante svedese è rientrato dagli impegni con la Nazionale infortunato, o meglio con problemi muscolari a una coscia. L’entità del fastidio sarà approfondita nei prossimi giorni, ma a priori è da escludere che possa partecipare all’impegno di campionato di domenica sera presso lo Stadio Diego Armando Maradona.

La coppia di attaccanti sulla quale farà affidamento mister Stefano Pioli dovrebbe allora essere composta da Rafael Leao e Olivier Giroud. Per rendimento e continuità due perni offensivi della formazione rossonera. Il plus al contributo del calciatore francese potrebbe darlo una notizia che riguarda il suo futuro al Milan: la firma del rinnovo contrattuale.

Secondo le informazioni riferite da ‘TMW’, si avvicina il giorno di siglare con la penna il nuovo contratto. Ieri nella sede di ‘Casa Milan’ sarebbe avvenuto un altro incontro che ha facilitato l’accordo. Presente anche il dirigente Massara insieme agli agenti dell’attaccante francese, pare sia stato messo nero su bianco tutto quanto stabilito e nei prossimi giorni arriverà anche l’agognata firma.

Milan, Olivier Giroud con grinta a Napoli: accordo totale sul rinnovo

Per ciò che concerne i dettagli, al momento si può ricostruire che il contratto durerà fino a giugno 2024, quindi un’altra stagione sportiva. L’ingaggio del centravanti francese è stato poi confermato e percepirà quindi 3,5 milioni di euro all’anno. La più grande novità è che nell’accordo è presente anche una clausola, che prevede la permanenza di Olivier Giroud a San Siro per la successiva, ulteriore stagione sportiva.

Un gesto di fiducia e stima da parte del club di Via Aldo Rossi, se si considera che l’attaccante francese è arrivato ai 36 anni. Tuttavia continua a essere uno degli attaccanti che maggiormente contribuisce alla causa, nonché un perno dello spogliatoio rossonero. La stessa essenzialità l’ha dimostrata ai Mondiali di Qatar 2022, difendendo la maglia della Francia, e il Milan non vuole perdere un riferimento per il progetto in avvenire.