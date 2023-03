❌ Tegola pesante, niente match tra Napoli e Milan: ultim’ora

Napoli-Milan è già cominciata per i rispettivi allenatori e sia Spalletti che Pioli hanno dubbi ma anche certezze: un’assenza è stata confermata.

Nonostante sia giunta una sconfitta contro l’Udinese, per Zlatan Ibrahimovic del Milan quella sfida ha significato molto. L’attaccante svedese, infatti, è divenuto con la rete messa a segno dal dischetto il marcatore più anziano nella storia del campionato italiano. Un record di longevità che dimostra quanto ancora sia ampio il margine di contributo che l’attaccante può offrire, nonostante gli infortuni e l’età che recita 41 anni sulla carta d’identità.

D’altronde il suo apporto ha significato molto nel periodo di rinascita dei rossoneri e ha aiutato a una maturazione generale dello spogliatoio, che ha poi favorito la vittoria dello scudetto durante la scorsa stagione. Pur non valendo la legge del tempo per Ibrahimovic allo stesso modo che per altri calciatori, comunque il corpo ha risente e non può avere la continuità degli scorsi anni.

Perciò in occasione di Napoli-Milan, il tecnico Stefano Pioli dovrà prendere in considerazione anche la possibilità che lo svedese non ci sia alla pari di Kalulu, il quale si è infortunato in Nazionale.

Napoli-Milan, Ibrahimovic out: problema muscolare con la Svezia

Secondo le ultime informazioni riferite da ‘SKY’, infatti, Ibra sta accusando un altro problema fisico. Dopo essere tornato fra i convocati della Svezia, il calciatore ha accusato un problema muscolare a una coscia. Fatto rientro in squadra, sarà valutato di settimana in settimana dallo staff medico dei rossoneri per comprendere l’evoluzione della guarigione. Di certo il fastidio nel momento meno indicato, poiché tra campionato e Champions League sarà un mese d’aprile molto impegnato ma non c’è tempo di piangere sul latte versato.

Al momento, oltre Maignan fra i pali, il tecnico Pioli potrebbe optare per Thiaw, Kjaer e Tomori in difesa. A centrocampo invece Saelemaekers, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez e Brahim Diaz. In avanti invece la coppia Giroud-Leao, essendo i principali a disposizione e anche coloro che ad oggi garantiscono un maggiore contributo offensivo.