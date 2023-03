Occhio Napoli, lo sgambetto arriva dalla Juve: notizia a sorpresa

Il club bianconero è sulle tracce di un giocatore che era nel mirino del Napoli.

Il Napoli è al lavoro in vista del prossimo calciomercato.

La straordinaria stagione che gli azzurri stanno portando avanti potrebbe essere un’arma a doppio taglio.

Da un lato lo scudetto, un percorso europeo fantoccio con la storica qualificazione ai quarti di finale di Champions League e la possibilità di andare oltre.

Dall’altro lato il rischio di perdere i campioni azzurri a fine stagione. I calciatori del Napoli sono nel mirino dei principali club europei, pronti a portarsi a casa uno dei gioielli di De Laurentiis.

Ed è proprio il patron azzurro che sta lavorando per trattenere, o sostituire, i giocatori.

Dopo i rinnovi di Lobotka e Meret, Aurelio De Laurentiis sta lavorando ai rinnovi di Osimhen e Kvaratskhelia, senza dubbio i più cercati.

Per il nigeriano sono già arrivate offerte altissime dai principali club europei. Il presidente azzurro, però, ha un piano per trattenere Osimhen a Napoli e sancire il legame con la città. Servirà un miracolo, tuttavia, perchè l’attaccante rimanga a Napoli rinunciando alle faraoniche offerte e sarà difficile per De Laurentiis rifiutare determinate offerte.

Per il georgiano la dirigenza del Napoli sa lavorando ad un rinnovo fino al 2028, con l’eliminazione della clausola rescissoria e l’aumento dello stipendio a circa 4 milioni di euro. Non si è ancora raggiunto un accorso ma le parti sembrano fiduciose. Ci sono da limare le cifre.

Napoli, la Juventus vuole soffiarti l’idea

Dal punto di vista dei sostituti, invece, il patron azzurro deve preoccuparsi dei probabili addi di Zielinski e Lozano, sempre più lontani dal rinnovo con la maglia del Napoli. In particolare, per sostituire Lozano, De Laurentiis starebbe pensando a Adam Traorè. E’ di un mese fa circa l’indiscrezione secondo cui Giuntoli avrebbe messo gli occhi sul “Usain Bolt” del Wolverhampton.

Oggi, però arriva la notizia che anche la Juventus ha messo nel mirino l’esterno classe 1996. La società bianconera avrebbe chiesto informazioni per l’ala destra, in scadenza a fine stagione.

Occhio, dunque, a quest’altro duello tra Napoli e Juventus, dopo quelli in campo.