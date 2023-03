“Sono juventino, ma…”: Napoli, la rivelazione che spiazza i tifosi

L’ex difensore della Serie A incorona il Napoli e prevede un altro risultato straordinario.

La stagione del Napoli sembra riservare ancora delle sorprese. Nonostante il primo posto in campionato con un vantaggio molto ampio, e la storica qualificazione ai quarti di finale di Champions League, gli azzurri sembrano pronti a continuare a vincere.

La triplice sfida col Milan, per il campionato e la Champions, si prospetta un crocevia importante per la stagione di entrambe le squadre.

Il Milan ha necessità di rimanere agganciato al treno dei posti europei in campionato, e proseguire il percorso europeo sarebbe clamoroso per i rossoneri.

Il Napoli, metterebbe in cassaforte uno scudetto ormai già ampiamente ipotecato. In Champions Invece, confermerebbe il suo dominio, conquistando una semifinale storica.

Tutti, tifosi e addetti ai lavori, pensano che il Napoli sia tra le migliori, se non la migliore, squadre d’Europa. Il gioco e le idee di Spalletti, messe in campo dai campioni azzurri hanno affascinato tutti, al punto da far rientrare il Napoli tra le favorire alla vittoria finale.

Uno scenario inaspettato dopo il mercato estivo dell’anno scorso quando, tra le polemiche generali, Aurelio De Laurentiis aveva lasciato partire tutti i leader della squadra, sostituendoli con dei calciatori semi sconosciuti.

Oggi quei calciatori, per esempio Kim e Kvaratskhelia, sono gli idoli della piazza.

Napoli, le parole dell’ex difensore incoronano gli azzurri

Oggi Leonardo Blanchard, ex difensore del Frosinone, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TvPlay, in occasione della Digital Cup 2023 a Coverciano.

Dopo aver parlato dei problemi del calcio italiano elogiando il lavoro svolto da Roberto Mancini, Blanchard ha commentato il percorso europeo del Napoli.

“Tempo fa dissi che il Napoli avrebbe vinto la Champions League. Io tifo per la Juventus, ma il Napoli possiede rabbia e corsa. Non riesco a immaginare cosa sarà la festa scudetto. Secondo e riusciranno ad arrivare in fondo, me lo auguro”, ha dichiarato l’ex difensore del Frosinone.

Un’altra previsione che vede gli azzurri vincenti, sintomo che il Napoli ha davvero conquistato tutti in questa stagione. Occhio alla strada europea, il lato del tabellone sembra favorevole al Napoli. Chissà che possa davvero conquistare la vittoria finale.