Napoli-Milan, che stoccata al veleno: il rossonero non si trattiene

Il calciatore del Milan si è espresso sulla tripla sfida con il Napoli concentrando l’attenzione in modo particolare sulla Champions League

Tre sfide in rapida successione tra Napoli e Milan. L’attesa, almeno all’ombra del Vesuvio, è concentrata soprattutto sulle due partite di Champions League che mettono a disposizione un pass per la semifinale, un’altezza della competizione alla quale il club partenopeo non è mai arrivato nella sua storia.

La tradizione dei rossoneri nella massima competizione per club è chiaramente favorevole ma la squadra di Luciano Spalletti, dopo aver già scritto la storia con l’approdo ai quarti di finale con la qualificazione ai danni dell’Eintracht Francoforte non vuole fermarsi. Dalla sponda rossonera tuttavia hanno avvisato gli azzurri.

Napoli, Florenzi avvisa la formazione di Luciano Spalletti: “Un anno fa si sono rimangiati le critiche e sono saliti sul carro”

A due giorni dalla sfida del Maradona contro il Napoli, in casa Milan ha parlato Alessandro Florenzi. Il terzino destro romano si è concesso ai microfoni della redazione di ‘Mediaset’. Il giocatore si è espresso in merito ai favori del pronostico dalla parte dei partenopei.

“Anche l’anno scorso ci vedevano svantaggiati e già sconfitti, poi però in molti sono stati costretti a rimangiarsi le critiche e sono saliti sul carro. Dobbiamo pensare a una gara per volta”.

In merito al doppio confronto di Champions League, l’ex Roma ha poi aggiunto: “Saranno due partite molto dure. Il Napoli è una squadra molto forte ma nessuna è imbattibile. E non credo che abbiano esultato così tanto quando hanno pescato il Milan, considerata la storia dei rossoneri nella competizione. L’esperienza dell’anno scorso insegna ciò di cui siamo capaci. La cosa più bella di questo confronto è che una formazione italiana arriverà in semifinale dopo tanto tempo”.

Infine, una battuta su Spalletti: “Lo riabbraccerò sicuramente negli spogliatoi ma poi in campo saremo avversari. Rimane uno degli allenatori più influenti della mia carriera. Avevo scambiato con lui due chiacchiere in merito ad un mio arrivo al Napoli dopo l’esperienza al PSG ma poi non c’è stato nulla di concreto”, ha concluso Florenzi.