Napoli-Milan, non solo Osimhen: pioggia di assenze last minute

L’attaccante nigeriano del Napoli si perderà il big match di domenica sera con il Milan ma non sarà l’unico grande assente al Maradona

Il confronto di domenica sera rischia di perdere protagonisti importanti. Al Maradona si prospetta un posticipo senza qualche stella. L’assenza di Victor Osimhen a causa del fastidio all’adduttore sinistro avvertito durante la permanenza in nazionale rischia di non essere infatti l’unica.

Il big match contro i rossoneri non permette certamente a Luciano Spalletti di sprizzare gioia da tutti i pori ma anche dall’altro lato Stefano Pioli potrebbe dover gestire una situazione precaria. Gli azzurri non vogliono rallentare la propria corsa nel tentativo di chiudere quanto prima il discorso campionato, i rossoneri si presenteranno sotto il Vesuvio invece con la speranza di consolidare il proprio piazzamento Champions. Il quarto posto, ad un solo punto dalla Roma e a tre dall’Atalanta, non permette all’allenatore parmigiano del Milan di dormire sonni tranquilli.

Napoli-Milan, non solo Osimhen: Pioli dovrà fare a meno di Kalulu, Messias e Ibrahimovic

Se Sparta piange Atene non ride. Proprio così perché mentre Luciano Spalletti è proiettato a leccarsi le proprie ferite a causa della lesione distrattiva evidenziata dagli esami strumentali ai quali si è sottoposto in queste ore Victor Osimhen, anche Stefano Pioli è impegnato nello stesso esercizio.

Il Milan, al Maradona, in una gara di fondamentale importanza nella corsa alla prossima Champions League, dovrà rinunciare a tre pedine importanti. Stefano Pioli non potrà contare infatti su Pierre Kalulu in difesa e Junior Messias e Zlatan Ibrahimovic nel settore avanzato del terreno di gioco.

I primi due lavorano a parte. In particolare, il giovane francese ha patito una lesione al soleo che dovrà essere rivalutata nei prossimi giorni. Sia lui sia il brasiliano stanno lavorando a parte in questi giorni. Le loro assenze si aggiungono a quella di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese si è fermato per un problema muscolare alla coscia destra.

L’assenza del francese, puntello importante della retroguardia, potrebbe comportare delle considerazioni tattiche per Pioli. Il tecnico, che negli ultimi tempi ha varato con discreto successo la difesa a tre, potrebbe ora presentarsi davanti alla squadra di Spalletti con il vecchio costume di una linea a quattro. Abito che era stato accantonato all’inizio del 2023, complice una difesa che è sembrata sfaldarsi troppo facilmente. L’assenza di Kalulu però apre a delle profonde meditazioni.