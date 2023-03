😨 Napoli-Spalletti, lo ha detto in diretta: tifosi gelati

Il giornalista non ha dubbi, fino a fine stagione non se ne parlerà.

La situazione rinnovi del Napoli è complessa.

La stagione in atto si sta rivelando un’arma a doppio taglio per la dirigenza azzurra. Insieme ai successi straordinari del Napoli, camminano parallelamente le difficoltà circa le situazioni contrattuali dei calciatori.

Se da un lato il Napoli è primo in campionato dominando, ed ai quarti di finale di Champions League, l’altra faccia della medaglia è il crescente interesse dei top club europei per i campioni azzurri.

Già diversi club hanno messo nel mirino i giocatori del Napoli, con l’obiettivo di portarseli a casa a fine stagione.

Uno su tutti Osimhen, per il quale il club azzurro ha ricevuto offerte faraoniche. Il Psg, ad esempio, ha seriamente intenzione di acquistare Osimhen alla fine di questo campionato. Luis Ocampos, uomo mercato dei parigini, ha già pronti due assi nella manica per convincere De Laurentiis: le contropartite tecniche di Paredes e Icardi.

Per Kvaratskhelia, invece, qualche giorno fa era nata l’indiscrezione secondo cui il georgiano avesse trovato un accordo con la dirigenza del Napoli. Aumento di ingaggio e cancellazione della clausola rescissoria. Infine Kim, altro pilastro del Napoli cercato da alcuni club europei, pare sia vicino all’accordo per il prolungamento e, soprattutto, anche per lui l’eliminazione della clausola rescissoria.

Rinnovo di Spalletti, il giornalista è chiaro

Il giornalista Maurizio Nicita è intervenuto ai microfoni di TvPlay per commentare proprio la situazione dei rinnovi del Napoli. Oltre ai discorsi sulle dichiarazioni di De Laurentiis e ad un commento sul modello di calcio attuale, il giornalista si è soffermato sul rinnovo di Spalletti.

“Non ne vuole parlare fino a fine stagione. Dopo la fine di questa stagione vedremo come si aprirà la prossima”, ha commentato il giornalista dichiarando che il rinnovo di Luciano Spalletti dipende da tanti fattori, ma che l’allenatore toscano non ha intenzione di pensarci, per il momento.

Luciano Spalletti è un altro pilastro del Napoli che al momento non conosce il suo futuro. Al momento è concentrato sulla stagione in corso, ma non è scontato un addio a fine stagione. ovviamente i tifosi vorrebbero trattenerlo, ma non sarà facile rifiutare determinate offerte per il tecnico toscano.