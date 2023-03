“Rivoluzione sul mercato”, ma per il Napoli non è una bella notizia

Una vera e propria rivoluzione può arrivare nel corso del prossimo mercato, ma per il Napoli rischia di non essere una bella notizia: il motivo.

Un campionato dominato, in attesa di arrivare a dama con la matematica certezza dello Scudetto. Napoli scalpita per questo mese di aprile, dove si decideranno le sorti degli azzurri sia in Serie A che in Champions League. Tutto passerà dal triplice confronto con il Milan, anche se l’infortunio di Victor Osimhen rischia di rallentare e depotenziare la rosa di Luciano Spalletti.

Dopotutto parliamo di uno dei migliori attaccanti in Europa, forse il più richiesto in vista del prossimo mercato. Almeno se si considerano i rumors generatisi fino ad oggi. Osimhen è al centro dei desideri della Premier League, dove club come Manchester United e Chelsea potrebbero essere pronti a soddisfare le altissime richieste del Napoli. Soprattutto adesso che i grandi attaccanti (soprattutto giovani come il nigeriano) scarseggiano in giro per l’Europa. In fila per l’ex Lille c’è anche il Paris Saint-Germain, che potrebbe affondare il colpo dopo una serie di cessioni illustri.

“Rivoluzione sul mercato”: il PSG pronto a far tremare le richieste del Napoli per Osimhen?

Secondo quanto riportato dai media francesi negli ultimi giorni, il PSG si prepara a quella che è stata definita come una: “Rivoluzione sul mercato”. In tanti diranno addio alla formazione parigina, con tante vecchie conoscenze del campionato italiane pronte a salutare. Paredes, Icardi, Wijnaldum e Keylor Navas non avranno spazi nel nuovo corso del club francese e questo apre scenari inediti per l’estate.

Considerando che persino le permanenze di Messi e Neymar risultano tutt’altro che sicure, ecco dunque che lo spauracchio per il mondo Napoli aumenta. Come si potrà resistere ad un assalto eventuale del PSG per Victor Osimhen? Un club che non sembra avere limiti di spesa e che può convincere chiunque con un assegno. I tifosi azzurri si aggrappano al sentimento e al buon senso della società, anche se c’è la consapevolezza di non potersi logicamente opporre dinanzi a certe cifre.