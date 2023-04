“Ecco come finirà Napoli-Milan”: Caressa sceglie l’esito più difficile

Il noto giornalista sportivo Fabio Caressa lancia il suo pronostico. Ecco come finirà Napoli-Milan, ha scelto il risultato più difficile.

Le partita tra Napoli e Milan saranno un must in questo mese d’aprile. Si parte in questa giornata di Serie A, dove lo scontro tra azzurri e rossoneri sarà, senza ombra di dubbio, il big match di giornata. Poi sarà la volta della Champions League, con il quarto di finale e il doppio match andata e ritorno. In palio la semifinale contro la vincente di Inter-Benfica.

Come detto però si parte con il campionato. Da un lato il Napoli capolista che vuole tenere salda la distanza da chi è dietro in classifica, dall’altro il Milan bisognoso di punti. In rossoneri infatti sono in piena bagarre per il quarto posto. Una zona Champions League mai così incerta e affollata. Oltre al Milan, racchiusi in pochi punti, ci sono i cugini dell’Inter, la Roma di José Mourinho, la Lazio di Maurizio Sarri e, un po’ più staccata, l’Atalanta. Senza dimenticare una Juventus in ripresa che potrebbe clamorosamente, nonostante il -15, rientrare in corsa per il rusch finale.

Due squadre, Napoli e Milan, che vogliono entrambe i tre punti. Premesse per un match da X. Questo è almeno quello che pensa il noto giornalista di Sky Sport Fabio Caressa. A Deejay Football Club Caressa ha infatti pronosticato: “Gli azzurri non vinceranno, sarà un match che si concluderà con il pari”. Un risultato che, stando ai bookmakers, risultato tra l’altro l’esito più difficile e meno probabile.

Serie A, i pronostici di Caressa: “Pari tra Napoli e Milan. Delle big rischia solo la Lazio”

Vedendo gli altri pronostici di Caressa si nota come il giornalista abbia molta fiducia nelle big in questa giornata. Al di là del pari tra Napoli e Milan, secondo Caressa solo la Lazio di Maurizio Sarri, tra le squadre di vertice, rischia di non riuscire a portare a casa i tre punti. Caressa infatti pronostica una vittori del Monza o, al massimo, un pari tra le due squadre.

Per il resto, secondo il giornalista, l’Atalanta dovrebbe vincere a Cremona. Idem la Juventus contro l’Hellas Verona. Sulla Roma contro il Sassuolo è addirittura più specifico, dando anche il risultato esatto: vittoria di misura, a José Mourinho basterà solo un gol per farcela.