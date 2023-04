Ferrero lascia i napoletani senza parole: la sentenza è netta

Il presidente della Juventus Ferrero è certo: a breve succederà. Una notizia che di certo non fa felice le altre squadre, Napoli compreso.

La situazione in casa Juventus non è certo delle più rosee. Se in campo la squadra di Massimiliano Allegri sta comunque trovando una certa continuità, le attenzioni dei tifosi sono rivolte soprattutto all’extra campo. E non solo per la questione della penalizzazione di 15 punti che potrebbe cambiare l’attuale classifica bianconera.

Vedersi restituire i punti significherebbe per la squadra di Allegri balzare al secondo posto in classifica, in piena zona Champions League, con la concreta possibilità di partecipare alla coppa dalla grandi orecchie anche il prossimo anno. Un traguardo importantissimo, visti i numeri, soprattutto a livello economico, che genera il partecipare a quella manifestazione. All’orizzonte per i bianconeri ci sono però anche altri problemi legati ad altre inchieste, come ad esempio la manovra stipendi, che potrebbero pesare, anche nel prossimo futuro, sui bianconeri.

E d’altronde una Juventus in difficoltà toglierebbe nelle lotte al vertice una concorrente che, per storia e possibilità economiche, può naturalmente sempre dire la sua. Una situazione che avvantaggerebbe, e non poco, le dirette rivali come Napoli, Inter, Milan, Roma, Lazio e Atalanta. Ma che, stando a quanto ha dichiarato il neo presidente della Juventus Gianluca Ferrero, non è destinata a durare molto.

Juventus, il presidente Ferrero promette ai tifosi: “Torneremo presto a vincere!”

“Torneremo a vincere come sempre” ha promesso il presidente della Juventus Gianluca Ferrero ai rappresentanti degli official club arrivati a Torino da tutto il mondo. Come riporta SportMediaset: “La nostra forza siete voi, tutti voi qui oggi, la vostra vicinanza, il vostro calore.”

Ferrero non ha nascosto la situazione non ottimale che sta vivendola Juventus: “Inutile dire che stiamo attraversando un momento complicato. Ma la vicinanza dei nostri tifosi ci dà forza. Stiamo facendo la nostra parte in questa fase. Non dobbiamo dimenticare che la Juventus è una grande squadra e ha 100 anni di storia. La Juventus ha vinto tutto. Siamo campioni nazionali e internazionali”.