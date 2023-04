😱 “C’è una sentenza che crea problemi al Napoli”: tifosi spiazzati

Uno scenario plausibile quello ipotizzato. In quel caso il Napoli sarebbe in seria difficoltà .

Il Napoli e la Juventus stanno vivendo due stagioni diametralmente opposte.

Il Napoli, primo in campionato e ai quarti di finale di Champions League per la prima volta nella storia, sta vivendo un sogno. Una stagione da incorniciare sotto tutti i punti di vista. Le idee di Spalletti, messe in campo dai campioni azzurri, hanno alimentato il sogno dei tifosi. Oggi la città è ormai tutta azzurra, pronta a festeggiare l’imminente scudetto.

La Juventus, invece, sta affrontando una delle stagioni peggiori della sua storia. Fuori dalla zona europea della classifica, quindi punti di penalizzazione sono solo la punta di un iceberg gigantesco. Un iceberg fatto di inchieste, intercettazioni ed inibizioni. Un mare di difficoltà dal quale la Juventus sembra non riuscire ad uscire.

Ma in che modo possono essere collegate le due squadre? Il giornalista Tancredi Palmieri, nel suo editoriale su Sportitalia, ha analizzato uno scenario, plausibile, secondo cui la sentenza della Juve metterebbe in difficoltà il Napoli.

Napoli, occhio alla sentenza della Juventus

“Secondo il calendario il Napoli potrebbe vincere matematicamente lo scudetto il 29 aprile, nel giorno di Napoli-Salernitana. La sentenza del Collegio di Garanzia, però, potrebbe cancellare la penalizzazione alla Juventus che recupererebbe così quindici punti in classifica. Il 29 aprile, quindi, la Juventus potrebbe rimandare la festa scudetto del Napoli”, ha commentato Palmieri.

“Se la Juventus dovesse riacquistare i quindici punti e a tenere il distacco dal Napoli a -15, allora gli azzurri non potrebbero festeggiare prima della 34ma giornata di campionato. La partita decisiva potrebbe essere, allora, quella con la Fiorentina del 6 maggio. Immaginate se il Napoli dovesse qualificarsi alle semifinali di Champions League, come le affronterebbe il Napoli dopo 4 giorni di festeggiamenti per il matematico scudetto”.

Una previsione azzardata, ma plausibile, quella del giornalista. Uno scenario che metterebbe il Napoli in condizione di non poter festeggiare il matematico scudetto. Attenzione, dunque, alla sentenza del Collegio di Garanzia, che potrebbe rimandare la sentenza alla Corte d’Appello per riscrivere la sentenza.