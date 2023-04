“Lo chiedo ai tifosi…”: Napoli, il Governatore De Luca mette tutti in guardia

Dopo alcuni prese di posizione da parte di alcune tifoserie campane sulla possibile festa Scudetto del Napoli, arriva l’avvertimento.

Nelle ultime settimane si è molto parlato delle possibili problematiche legate alla probabile festa Scudetto. Mentre la città di Napoli si colora sempre più di azzurro, da parte delle istituzioni si lavora per farsi trovare pronti qualora la squadra di Spalletti vinca il terzo Scudetto.

Nei giorni scorsi il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, durante un evento di Sky al Maschio Angioino, ha chiarito come il Comune stia lavorando per una festa che coinvolga i vari quartieri della città e che sia inclusiva per tutti i tifosi. Adesso a prendere parola è arrivato anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che, nel solito appuntamento del venerdì con la diretta social, ha toccato anche l’argomento, non lesinando però un parere su di un’altra questione: le polemiche nate dopo alcuni malumori da parte di altre tifoserie campane.

Nelle scorse settimane infatti, a Salerno ad esempio, c’erano stati malumori da parte di alcune frange del tifo granata per quanto riguarda la comparsa di bandiere azzurre e striscioni pro Napoli anche nella città salernitana. Malumori che il Presidente della Regione ha voluto prendere di petto invitando i tifosi non napoletani ad agire in modo sereno e corretto di fronti ai festeggiamenti di chi, anche non a Napoli, tifa per gli azzurri.

Festa Scudetto, il Presidente Vincenzo De Luca: “Mi raccomando. Mi rivolgo anche ai salernitani!”

“La vittoria del Napoli nel campionato italiano si avvicina.” ha dichiarato il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Vorrei invitare tutti, soprattutto i tifosi delle altre squadre, ad avere una grande serietà e un grande senso di correttezza.”

De Luca si rivolge poi in particolare ai tifosi della Salernitana che, negli ultimi giorni, erano stati quelli maggiormente ‘critici’ nei confronti dei tifosi napoletani che vorrebbero festeggiare anche al di fuori del capoluogo campano. “Mi rivolgo anche ai tifosi della Salernitana. Credo che si debba agire con grande civiltà e rispetto.”