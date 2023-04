Napoli-Milan, è ufficiale: l’annuncio in vista della gara di Champions

La notizia placa un po’ gli animi in vista della sfida di Champions League tra Napoli e Milan.

La triplice sfida tra Napoli e Milan potrebbe essere un crocevia per il resto della stagione.

La partita di campionato servirà al Napoli per confermare il dominio italiani ed allungare ancora il suo vantaggio. Una vittoria del Milan, invece, consentirebbe ai rossoneri di rimanere agganciato al treno dei posti europei.

Le gare di Champions League, invece, avranno un valore storico. Il Napoli conquisterebbe una storica qualificazione alle semifinali e sancirebbe la propria forza anche a livello europeo. Il Milan metterebbe una pezza ad una stagione deludente dal punto di vista del campionato.

L’attesa per il derby europeo cresce tantissimo, al punto che quando l’altro giorno sono stati messi in vendita i tagliandi c’è stato una vera e propria corsa, con code lunghissime online. Non sono mancate le polemiche riguardo le modalità di vendita, che costringevano ad avere la Fidelity Card e che, comunque, facevano acquistare soltanto i biglietti per i settori inferiori.

Stamattina si è riaccesa la polemica. All’improvviso, senza nessun comunicato da parte della società, sono stati messi in vendita i taglia per i settori superiori. La corsa all’acquisto non ha, però, consentito a tutti i tifosi di accaparrarsi il biglietto. Tantissime le polemiche sulla mala gestione delle vendite, senza alcun comunicato che annunciasse l’apertura alla vendita dei settori superiori.

Napoli, altri biglietti da domani

Pochi minuti fa, tuttavia, il Napoli ha comunicato un’ulteriore apertura alla vendita.

Secondo il comunicato, per quanto riguarda la gara di andata dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan in programma per il 18 aprile, domani saranno messi in vendita biglietti di distinti superiori e 1517 di curve superiori. Lunedi, un’altra apertura metterà in vendita altri 1574 tagliandi per i distinti superiori e 2023 di curve superiori.

Un’apertura che smorza un po’ gli animi riguardo una situazione complicata. L’andamento del Napoli ha reso la gestione dei biglietti per lo Stadio Maradona difficilissima da parte della società. I tifosi che vogliono andare allo stadio sono sempre di più.