Napoli, la firma è ufficiale: sui social il messaggio è da brividi

In queste ore è arrivata la firma sul contratto, poco dopo il messaggio da brividi. Anche i tifosi del Napoli sono davvero senza parole.

Un Napoli che vuole continuare a vincere, stupire ed inseguire quel sogno chiamato Scudetto. Una squadra, quella azzurra, che ha dimostrato una compattezza importante, arma segreta per arrivare al mese di marzo e poter concretamente sperare di mettere le mani sul titolo dopo ben 33 anni. Luciano Spalletti ha fatto un lavoro straordinario, e questo è assolutamente sotto gli occhi di tutti. Oltre alla mano dell’allenatore, però, c’è anche da sottolineare quello che è stato il modello messo in campo dai giocatori: determinazione, applicazione ed una fame che all’ombra del Vesuvio non si vedeva da anni.

I giovani che fanno parte della rosa, ma anche quelli che sono arrivati la scorsa estate, senza dimenticare quei veterani che conoscono l’ambiente ed hanno ovviamente aiutato i nuovi acquisti ad ambientarsi prontamente. Uno spogliatoio totalmente rivoluzionato, soprattutto dopo gli addii dei vari Insigne, Mertens, Koulibaly, Ospina e Fabiàn. Una squadra, quella partenopea, che la scorsa estate è stata letteralmente investita da un vento rivoluzionario che oggi parla di un gruppo pronto a puntare in maniera convinta lo Scudetto.

Napoli, il rinnovi ufficiale di Juan Jesus: il messaggio da brividi del giocatore

La squadra, dunque, è riuscita a compattarsi in maniera importante. I giocatori lo hanno fatto presente più di una volta nel corso delle varie interviste durante la stagione: quest’anno l’arma fondamentale è il gruppo. Un collettivo di ragazzi che riesce ad aiutarsi in campo ed evidentemente si vive in maniera genuina al di fuori del rettangolo di gioco. Anche giocatori che giocano meno, va detto, sono a costante disposizione dell’allenatore e della squadra. Emblematico il caso di Juan Jesus: il difensore brasiliano ha conquistato i tifosi anche per la sua capacità di mettere in campo prestazioni convincenti pur non giocando con grande continuità.

E’ stato anche quest’aspetto, evidentemente, che gli è valso il rinnovo di contratto annunciato in queste ore. L’ex Roma, infatti, ha firmato il prolungamento fino al 2027. Subito dopo è stato lo stesso Juan Jesus a publicare un messaggio da brividi attraverso il proprio profilo Instagram. “Sono felice perchè questo rinnovo significa tanto per me. Non voglio parlare troppo adesso perchè sono concentrato su questo finale di stagione e sul lavoro da fare. Ci sarà tempo per farlo a fine anno”, ha detto il difensore.

“Grazie per la fiducia e per avermi fatto sentire a casa fin dal primo giorno. […] L’anno scorso a fine anno ho detto che il sogno non era finito ma appena cominciato”, ha proseguito Juan Jesus. “Oggi dico che quel sogno è più vivo che mai e durerà ancora a lungo. BatJuan resta a Gotham…ehm…Napoli City!“, la chiosa del giocatore con tanto di foto a fumetto con lui stesso nei panni di ‘BatJuan’.