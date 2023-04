🚨 Napoli-Milan, la furia dei tifosi partenopei: il club li taglia fuori

Si avvicinano i quarti di Champions che vedranno il Napoli affrontare il Milan. Intanto il club azzurro è finito nel mirino dei tifosi.

La sosta dovuta agli impegni delle nazionali si è finalmente conclusa, con il campionato che riprenderà oggi con la 28esima giornata. Il Napoli capolista sarà impegnato domenica sera, quando andrà in scena l’atteso big match casalingo contro il Milan quarto in classifica. Un incontro ininfluente per la corsa scudetto, alla luce dell’ampio distacco esistente tra le due squadre (23 punti), ma comunque importante e ricco di fascino.

Per gli azzurri ed i Campioni d’Italia questo rappresenterà soltanto il primo incrocio di una speciale trilogia. Una specie di prologo all’atteso confronto in Champions League. La gara di andata dei quarti andrà in scena al “Maradona” il 12 aprile mentre il ritorno avrà luogo il 18 aprile allo stadio “San Siro”. Un crocevia fondamentale sia per Luciano Spalletti che per Stefano Pioli, alle prese in questi giorni con diverse spine.

Il primo, ad esempio, deve far fronte all’infortunio di Victor Osimhen ai box per colpa di una lesione distrattativi rimediata in Nazionale. La punta spera di rientrare nei prossimi giorni: nell’ambiente azzurro, in queste ore, si è diffuso un cauto ottimismo ma tutto dipenderà dall’esito degli esami strumentali a cui il nigeriano si sottoporrà più avanti. Il mister originario di Parma, dal canto suo, sarà chiamato a rilanciare Rafael Leao a secco dal 14 gennaio.

Napoli-Milan, messi vendita nuovi biglietti

Nella mattinata odierna, intanto, sono stati messi in vendita a sorpresa nuovi biglietti valevoli per l’andata dei quarti relativi ai settori superiori. Al momento, sul portale Ticketone, risultano disponibili pochi posti per la Curva B, la Curva A e i distinti. Il sito è stato preso d’assalto, obbligando gli utenti a restare a lungo in fila. Molti tifosi, presi alla sprovvista non essendo arrivato alcun annuncio ufficiale da parte del club, hanno quindi puntato il dito contro il Napoli criticando le modalitĂ di commercializzazione dei tagliandi.

La squadra di Spalletti, nel frattempo, continuerĂ ad allenarsi al fine di preparare al meglio la sfida di domani. Il terzo scudetto nella storia partenopea è ormai all’orizzonte e serviranno pochi punti per concretizzare il sogno e far scattare la festa in cittĂ . Il conto alla rovescia è partito. Il Milan è avvertivo.