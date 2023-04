Napoli-Milan, la mossa di Spalletti: tre cambi rispetto al match col Torino

Luciano Spalletti prepara la formazione da schierare domani nella sfida che vedrà di fronte il suo Napoli ed il Milan. Triplo cambio pronto per gli azzurri.

Il Napoli è pronto a tornare in campo, non senza qualche problemino. L’infortunio di Osimhen tiene tutti con il fiato sospeso. L’attaccante, però, proprio in queste ore ha voluto mandare un messaggio a tutta la piazza, cercando di tranquillizzare i tifosi. Si, perchè nelle prime ore si pensava potesse essere un infortunio comunque serio, anche potenzialmente in grado di tenerlo fuori diverse partite. Il numero 9 azzurro di sicuro salterà la sfida di domani contro il Milan, match cruciale per il prosieguo della stagione azzurra nell’inseguimento dello Scudetto. Da capire, invece, se Osimhen sarà in grado di tornare nella sfida di Champions contro i rossoneri: l’attaccante ha detto proprio ai microfoni del ‘Tg5’ che farà di tutto per esserci.

Un messaggio ovviamente importante per la piazza, che spera cosi di rivederlo il prima possibile. Nel frattempo, però, Spalletti dovrà lavorare anche per sopperire all’assenza del suo bomber. Manco a dirlo, secondo quanto riportato in queste ore da ‘Sky Sport’, la soluzione sarebbe quella che un po’ tutti hanno evidenziato anche nelle scorse ore. Sarà il cholito Simeone a prendere il posto di Victor al centro dell’attacco partenopeo.

Napoli, tre cambi per la sfida contro il Milan: Spalletti ha deciso

L’allenatore sa bene quanto sia importante anche dare fiducia a quei giocatori che hanno già dimostrato negli scorsi mesi ma che non hanno avuto spazio. Il caso di Simeone è emblematico, visto che l’argentino ha sempre risposto presente quando chiamato in causa, firmando anche dei gol molto importati. Quello di Simeone, però, non sarà l’unico innesto nuovo rispetto all’undici sceso in campo titolare contro il Torino.

Spalletti ha in mente tre cambi. Oltre a Simeone, infatti, ci sarà dal primo minuto anche Mario Rui che prenderà il posto di Olivera. Poi ancora una sostituzione in avanti: Politano – riporta ancora ‘Sky Sport’ – ha vinto il ballottaggio con Lozano e partirà dunque titolare contro il Milan. Tripla mossa di Spalletti (una obbligata) che proverà cosi a presentarsi dopo la sosta con un undici fresco ed in grado di battere i campioni d’Italia in carica.