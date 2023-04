Sarri l’ha detto davvero: Napoli, Juve e Chelsea spiazzate dal tecnico

Le dichiarazioni del tecnico toscano non lasciano dubbi. Sarri è convinto della sua squadra.

La stagione straordinaria che il Napoli sta vivendo può essere paragonata solo ad un’altra nella sua storia recente.

Mai il Napoli è stato così vicino allo scudetto, ed ha espresso un gioco così spettacolare, come nella stagione in cui sulla panchina azzurra c’era Maurizio Sarri.

91 punti in campionato con la vittoria sulla Juventus a Torino, col clamoroso gol nel finale di Koulibaly, rimarranno nella memoria dei tifosi napoletani per sempre.

E forse, tra tutti gli allenatori della storia recente del Napoli, Sarri è quello che più merita un pezzettino di questo scudetto. Nonostante il suo approdo alla Juventus negli anni successivi, non ha mai negato il legame con Napoli. Il gioco che il Napoli riusciva ad esprimere è stato per anni un metro di paragone per indicare la bellezza del gioco.

Quell’anno, parliamo della stagione 2017/18, una sconfitta con la Fiorentina fu fatale per gli azzurri che videro sfumare lo scudetto, vinto poi dalla Juventus di Allegri.

Sarri, la difesa è al livello del Napoli

Anche quest’anno il tecnico toscano si conferma uno dei migliori del nostro campionato. La sua Lazio è seconda solitaria in classifica. Tralasciando il Napoli, la Lazio è la prima in un campionato combattuto, dove la sesta è a soli 7 punti dalla seconda. Un’ottima annata per i biancocelesti.

In occasione della conferenza stampa alla vigilia di Monza-Lazio, a Maurizio Sarri è stato chiesto quanto Sarri c’è all’interno di questa Lazio.

“Molto. Giovedi ci siamo allenati sulla linea difensiva e quando sono tornato a casa l’ho riguardato. E’ una cosa importante. Tralasciando il valore dei singoli, la linea difensiva è al livello del Napoli e dell’Empoli. Al Chelsea e alla Juventus questo livello non sono mai riuscito a raggiungerlo. Se poi Sarri, nell’immaginario di tutti, è quello che allenava il Napoli, allora non lo rivedremo più. vedremo, invece, il Sarri di un’altra squadra e con altre caratteristiche”, ha commentato il tecnico della Lazio.

Dichiarazioni importati, che dimostrano quanto Sarri sia oculato e concentrato sul campionato.