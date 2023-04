😱 Caos Napoli, è successo alle prime luci dell’alba: tifosi spiazzati

I tifosi del Napoli ribollono di passione e questa mattina all’alba si è verificato un fatto sensazionale che testimonia l’amore della cittÃ

Prosegue la caccia ai biglietti per la sfida di Champions League contro il Milan. Il Napoli ha suscitato un enorme entusiasmo negli ultimi mesi, come è naturale che sia per una squadra che finora è stata dominatrice assoluta in campionato e si sta disimpegnando nel migliore dei modi pure nella competizione europea organizzata dall’Uefa.

L’affluenza al Maradona per il match del prossimo 18 aprile sarà notevole. Con l’Eintracht, negli ottavi di finale, l’entusiasmo avvertito è stato già altissimo. Tutto ciò si sta ripetendo nuovamente per i quarti, un’altezza della Champions League alla quale i partenopei non erano mai giunti nella propria storia. Oggi è arrivata una comunicazione molto importante della società in merito all’acquisto dei tagliandi per la sfida contro i rossoneri.

Champions League, febbre biglietti per i tifosi del Napoli: alle 7 erano virtualmente in coda già 1500 tifosi

La partita del 18 aprile è già sentitissima dalle parti del Vesuvio. Pur trattandosi dell’ultima in ordine di tempo contro il Milan, avversario degli azzurri anche questa sera al Maradona e poi nuovamente il 12 aprile a San Siro, già dal giorno del sorteggio di Nyon non si parla d’altro a Napoli.

La febbre è a tal punto che alle 7 di questa mattina erano già presenti virtualmente 1500 persone in coda sul sito ‘Ticketone’, circuito che si occupa della vendita dei biglietti per la sfida di Champions contro il Milan. I tifosi napoletani, infatti, hanno puntato la sveglia all’alba per accaparrarsi i pochi biglietti disponibili nella giornata di oggi.

Il Napoli, infatti, ha fatto sapere in queste ore che nella giornata di oggi sono messi in vendita 1180 biglietti per il settore Distinti superiori e 1517 tagliandi di Curve superiori. Domani, poi, sarà possibile acquistare nuovi ticket. In questo caso saranno 1574 i biglietti venduti per i Distinti superiori e 2023 di Curve superiori. Un totale di 6294 ‘ingressi’ per una partita storica per il Napoli. I tagliandi di curva sono disponibili a 90 euro mentre quelli per i distinti hanno un costo di 130 euro.