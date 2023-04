Napoli, Giuntoli può sorridere: ennesima conferma, è ufficiale

Il Napoli può guardare al futuro con grande ottimismo, grazie al lavoro di Giuntoli: un altro suo pupillo si sta confermando ad alti livelli.

Tra i tanti protagonisti di questa straordinaria stagione del Napoli, anche se meno evidente rispetto agli altri, c’è anche Cristiano Giuntoli. Il ds del club campano è stato protagonista di un’attenta campagna acquisti estiva, che gli ha permesso di arrivare a sostituire alcuni senatori con giovani a basso costo. E i risultati sono stati immediatamente ottimi, al di là di ogni più rosea aspettativa. E adesso arriva l’ennesima conferma del suo lavoro di primissimo valore.

Il lavoro che gli si era prospettato nella scorsa estate era delicato quanto affascinante. Partiti dei pilastri come Koulibaly, Mertens, Insigne e Fabian Ruiz, Giuntoli ha saputo rimpiazzarli con colpi come Kim Min-jae, Simeone, Raspadori e Kvaratskhelia. Adesso il Napoli si trova primo con ampio vantaggio sulle inseguitrici in Serie A, vicino a uno scudetto che sarebbe storico.

Merito dei giocatori, di Spalletti, ma anche appunto delle capacità del dirigente, che è riuscito a scegliere giovani di grande valore senza spendere cifre folli. Ma soprattutto è stato anche bravo ad allungare la rosa a disposizione del suo allenatore, ritoccarla a gennaio con gli arrivi di Gollini e Bereszynski, e lavorare sul futuro. Sì, perché infatti il Napoli ha anche dei giocatori di grande prospettiva, uno dei quali sta emergendo proprio in queste ultime giornate di campionato.

Zanoli si candida a erede di Di Lorenzo: l’ennesima conferma

Il 22enne terzino destro di Carpi, arrivato nel 2019 dalle giovanili del club emiliano, sta infatti vivendo un momento molto positivo, dopo il suo prestito alla Sampdoria. In estate, Giuntoli ha acconsentito a prestarlo per fargli avere spazio da titolare, e il ragazzo ci ha messo davvero poco per convincere il suo nuovo allenatore Dejan Stankovic. Divenuto titolare il 13 febbraio contro l’Inter, Alessandro Zanoli è adesso un intoccabile dei blucerchiati.

Titolare nelle ultime sei partite di Serie A, che hanno visto anche un leggero miglioramento per la sua squadra: due pareggi e una vittoria, più buone prestazioni con Lazio e Juventus. 1 gol e 1 assist per Zanoli, che continuando su questa china potrebbe candidarsi a un serio posto come erede del capitano Giovanni Di Lorenzo nel prossimo futuro. Nel frattempo Giuntoli sorride per l’ottimo investimento: stasera contro la Roma, il terzino partirà nuovamente titolare con la Samp.