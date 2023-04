Scudetto del Napoli falsato? Il commento di Ivan Zazzaroni

Il direttore responsabile del ‘Corriere dello Sport’ Ivan Zazzaroni riserva parole lusinghiere al Napoli ma allo stesso tempo è anche critico Napoli chiamato in causa in maniera indiretta da Ivan Zazzaroni nel suo editoriale di questa mattina sul ‘Corriere dello Sport’. Il direttore della testata romana ha fatto il punto sulla situazione della Juventus, analizzando e ‘giocando’ su quanto può ancora succedere ai bianconeri.

Il giornalista ha parlato di un “Napoli marziano”. Non ha usato giri di parole per definire il rendimento avuto dalla squadra di Luciano Spalletti nelle prime ventisette giornate di campionato. Gli azzurri hanno conquistato 71 punti, frutto di 23 vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte. Un ritmo infernale che le altre non hanno saputo tenere. Ma l’analisi di Zazzaroni va ben oltre…

Zazzaroni critico: “Nella corsa scudetto un Napoli marziano ci permette di non parlare di campionato falsato”

Ivan Zazzaroni, sebbene lo abbia fatto in maniera velata, è apparso piuttosto critico nei confronti di quanto sta accadendo al di fuori del rettangolo di gioco. Il direttore responsabile del ‘Corriere dello Sport’ si è soffermato sulla situazione della Juventus, che sul terreno di gioco ha conquistato “59 punti”. “Volendo e dovendo fare le cose per benino, occorre sottrarre però i 15 della penalizzazione, che il 19 di questo mese potrebbero anche esserle restituiti”, ha poi continuato. “E allora: 59-15+15 più tre mele, una cipolla e due carciofi fa sempre 59, nove più dell’Inter”.

Ma occhio perché non è finita qui: “Allegri rischia però di perderne un’altra quarantina – dicono alcuni esperti – per effetto delle due inchieste che la procura federale sta conducendo (una, per la verità, l’ha appena chiusa: in settimana i deferimenti)”. E allora continua nel suo gioco: “se da qui alla fine vincerà altre 6 partite, la Juve eviterà la retrocessione. Perché 59-15+15-40+18 fa 37 e a trentasette ci si salva aritmeticamente”.

E qui, in chiusura, arrivano la sua stilettata e i complimenti alla formazione di Spalletti: “Gioco sulle storture del nostro calcio e ringrazio il Napoli che con un calcio marziano ci permette, per una volta, di non parlare di campionato falsato. Almeno per quanto riguarda la corsa scudetto”.