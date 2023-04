😱 Napoli-Milan, accadrà questa sera: la notizia è sorprendente

Napoli-Milan: novità dell’ultimo minuto. La Lega di Serie A ha appena comunicato un’importante decisione a sorpresa prima della gara di oggi.

Non finiscono le sorprese, per i tifosi del Napoli. Anche questa sera, durante la partita contro il Milan in campionato, è prevista infatti una novità dell’ultimo minuto, che potrebbe interessare diversi tifosi e appassionati. Una situazione un po’ particolare, ma i sostenitori del club partenopeo possono tirare il fiato: non ci saranno problemi per i loro beniamini in campo.

In effetti, di recente una brutta sorpresa prima della partita è già arrivata nei giorni scorsi. È quella che riguarda Victor Osimhen, che durante la sosta per le nazionali ha riportato un infortunio all’adduttore. Nulla di grave, come precisato quest’oggi dall’attaccante al TG5, ma saranno necessari almeno 10-12 giorni di riposo per riprendersi al meglio. Le sue condizioni verranno rivalutate in settimane, ma sicuramente non sarà disponibile per la gara col Milan.

La speranza di Spalletti è di riaverlo almeno per il ritorno dei quarti di Champions League, sempre contro i rossoneri. Sempre fastidioso, ma meno problematico, l’infortunio che ha reso indisponibile per questa sera anche Bereszynski, la riserva di Di Lorenzo. Invece, per sostituire Osimhen il tecnico di Certaldo si affiderà a Giovanni Simeone. Ma, come detto, la sorpresa di questa sera non ha niente a che vedere con i protagonisti in campo, o almeno non del tutto.

Napoli-Milan, pallone… a sorpresa: spiegata l’iniziativa

La novità riguarda in verità il protagonista per eccellenza del match, anche se il meno accreditato: il pallone dell’incontro tra Napoli e Milan verrà messo all’asta. La decisione è stata presa dalla Lega di Serie A assieme a Socios Collectibles, rinnovando una partnership che già lo scorso gennaio aveva portato a una simile iniziativa. Allora si era trattato del pallone della Supercoppa italiana, adesso invece riguarderà i palloni di 25 diverse partite di campionato e Coppa Italia.

“Abbiamo deciso di dare la possibilità ai tanti appassionati del nostro calcio di aggiudicarsi il prezioso cimelio in Serie A TIM e in Coppa Italia Frecciarossa”. Sono le parole di Luigi De Siervo, ad della Serie A, che ha presentato il progetto che inizierà proprio da Napoli-Milan. Tutti i palloni con i quali verrà realizzato un gol questa sera verranno messi all’asta sull’app Socios.com, e saranno riscattabili dai tifosi usando i propri Fan Token. Sarà inoltre possibile rivedere in ogni momento il gol specifico, una volta acquistato il cimelio digitale.