❌ Napoli, un altro guaio dopo Osimhen: sta male, non può giocare

Non solo Osimhen, per Luciano Spalletti c’è un’altra assenza in vista del match contro il Milan. Ma anche un recupero positivo.

L’assenza di Victor Osimhen è decisamente pesante per Luciano Spalletti. Non potrebbe essere altrimenti visto che stiamo parlando di un calciatore che è il capocannoniere della squadra e del campionato italiano. Il tecnico ha già fatto sapere che ha massima fiducia nel suo sostituto, il Cholito Simeone che, seppur avendo altre caratteristiche, è pronto a fare la sua parte.

Spalletti però, oltre ad Osimhen, deve fare i conti con un’altra assenza che stavolta riguarda il reparto difensivo. Scorrendo la lista dei convocati per il big match di questa sera contro il Milan ci si accorge anche della mancanza di Olivera. Il terzino sinistro è infatti ai box per un problema legato ad un episodio di lombalgia per il quale ha dovuto rinunciare al match di questa sera. Sicura quindi la titolarità, sul versante sinistro della retroguardia partenopea, del portoghese Mario Rui.

Il 25enne terzino sinistro uruguaiani, arrivato questa estate dal Getafe per una cifra attorno ai 16 milioni, pur non essendo uno dei titolarissimi di Luciano Spalletti, ha sempre dato il suo contributo quando chiamato in causa. In questa stagione Olivera ha collezionato 28 presenze tra campionato e coppe, andando a segno anche una volta e fornendo 4 assist ai compagni.

Napoli, non solo cattive notizie: si rivede Raspadori

Non solo cattive notizie per Luciano Spalletti. Il tecnico azzurro deve far fronte alle assenze di Osimhen e Olivera, ma al contempo recupera un freccia al suo arco. Tra in convocati infatti ricompare il nome di Giacomo Raspadori. L’ex Sassuolo rientra dopo un’assenza di un mese e mezzo. L’ultima volta in campo è stata contro la Cremonese in cui giocò una spezzone di partita. In totale risultava assenta da 5 partite di Serie A. Per Raspadori in questa stagione si contano 26 presenze, 5 gol e 2 assist con la maglia azzurra.

Ecco nel dettaglio i convocati di Luciano Spalletti: Gollini, Marfella, Meret; Di Lorenzo, Mario Rui, Kim, Ostigard, Juan Jesus, Rrahmani, Zedadka; Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski; Kvaratskhelia, Lozano, Politano, Raspadori, Simeone.