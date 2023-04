🎙️ Napoli, Raspadori al posto di Osimhen? La stoccata arriva in diretta

Chi prenderà il posto di Osimhen per la sfida di domani tra Napoli e Milan? In diretta arriva la sentenza che convince tutti i tifosi.

Per il Napoli c’è il Milan alla ripresa del campionato. Dopo la sosta, infatti, gli azzurri ospiteranno la squadra rossonera in un big match che dirà tanto soprattutto per le sorti dei rossoneri. Le due squadre si affronteranno anche in Champions League, e proprio per questo c’è grande attesa per il primo dei tre match che si giocheranno in appena tre settimane. Spalletti dovrà schierare una formazione senza Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano, infatti, è stato colpito da un infortunio che lo terrà fuori di sicuro per la partita di campionato contro i rossoneri.

La speranza, manifestata anche dallo stesso giocatore, è di poter recuperare in tempo per la prima sfida di Champions. Osimhen ha già assicurato che farà di tutto per esserci, anche se ovviamente andrà gestito anche la sua condizione fisica. Intanto l’allenatore dei partenopei è chiamato a prendere delle decisioni importanti. Per la partita di domani, secondo quanto raccontato anche da ‘Sky Sport’, dal primo minuti ci saranno due cambi oltre a quello obbligato in attacco per sostituire Osimhen. Rispetto all’undici visto contro il Torino, infatti, scenderanno in campo Politano al posto di Lozano e Mario Rui per Oliviera.

Napoli, chi scenderà in campo al posto di Osimhen? L’idea di Del Genio

Ma chi verrà schierato al posto di Osimhen? Questo è un dubbio sul quale si sta ragionando anche all’interno della piazza partenopea. Il nome di Giovanni Simeone sembra quello più scontato, anche se la candidatura di Raspadori non è ancora tramontata del tutto visto che l’ex Sassuolo è a disposizione di Spalletti. Ma su chi di loro due verterà poi la decisione del tecnico toscano?

A dare la sua idea ci ha pensato anche il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “Sia con Simeone che con Raspadori il Napoli può fare bene, facendo cose diverse”, ha detto Del Genio. “Io penso che a Spalletti piaccia molto l’idea di Simeone 25′-30′ in queste partite, può essere determinante”, le parole del giornalista. “Ciononostante credo che partirà Simeone dall’inizio perché Raspadori non gioca da più di un mese e mezzo”, l’idea di Paolo.