“Potrebbe deludere…”: Napoli, la sentenza su Osimhen lascia increduli

Victor Osimhen è uno dei principali protagonisti della stagione del Napoli di Spalletti. Continuano i rumors di calciomercato.

Il Napoli di Luciano Spalletti è protagonista quest’anno di un’annata a dir poco straordinaria. Agli uomini del club partenopeo manca ormai solo la matematica e il terzo scudetto è ad un passo, la squadra ha un vantaggio abissale e le cose vanno molto bene anche in Europa. Gli azzurri sono impegnati nei Quarti di Champions League contro il Milan di Pioli e il finale di stagione sarà infuocato.

Uno dei grandi protagonisti del club azzurro in questa stagione è l’attaccante nigeriano Victor Osimhen. Il capocannoniere della Serie A è finalmente esploso dopo annate difficili con discontinuità e alcuni gravi infortuni. Il giocatore è ormai riconosciuto come uno degli attaccanti più forti al mondo e a fine anno probabilmente diverse big europee proveranno ad acquistarlo. De Laurentiis si sfrega le mani con un giocatore che ormai vale ben oltre i 100 milioni di euro.

Uno dei club più interessati al calciatore africano è senza dubbio il PSG dello sceicco Al Khelaifi. Il club parigino a fine anno potrebbe perdere almeno uno tra Kylian Mbappe e Lionel Messi ed è a caccia di attaccanti per il prossimo anno. Osimhen è sicuramente uno dei papabili ma non tutti sono soddisfatti riguardo questo possibile acquisto.

Napoli, Rothen scettico su Osimhen

L’ex calciatore Jerome Rothen ha parlato del possibile acquisto del PSG su Osimhen ed ha rilasciato parole sorprendenti. Ecco le sue dichiarazioni: “Oggi è uno dei migliori attaccanti in Europa, ma per me è un pò troppo facile come operazione. Galtier e Campos lo avevano già al Lille e pensano che lui possa fare molto bene anche a Parigi. In realtà poi c’è l’esempio di Renato Sanches che è stato molto deludente rispetto alle aspettative e all’investimento fatto”.

Osimhen intanto si è fermato in Nazionale, ma allo stesso tempo si prepara per un finale di stagione molto caldo, che lo vedrà protagonista sia in Serie A che soprattutto in Champions League. Gli azzurri sognano una stagione da assoluti protagonisti e per questo servirà molto anche il miglior Osimhen.