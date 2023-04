😮 Scudetto 2019 al Napoli, l’avvocato: “C’è un doppio ricorso”

L’avvocato Angelo Pisani ha parlato nel corso del suo intervento a ‘Radio Marte’ del doppio ricorso presentato per far applicare la giustizia

Il caso Juventus ha provocato tanto rumore intorno al calcio italiano negli ultimi mesi. Le decisioni della giustizia sportiva possono alterare ancora la classifica, già modificata dal -15 assegnato alla formazione bianconera lo scorso mese di gennaio. Una situazione che nelle passate settimane ha provocato anche un ricorso.

L’avvocato Angelo Pisani, infatti, ha presentato un ricorso per conto del Codacons e dell’Associazione Club Napoli Maradona al Tar del Lazio e al Collegio di Garanzia del Coni. Il legale in queste ore è tornato sulla situazione in un intervento ai microfoni di ‘Radio Marte’, nel corso della trasmissione sportiva ‘Marte Sport Live’.

Napoli, l’avvocato Pisani non si dà ancora pace: “Abbiamo presentato due ricorsi, agli azzurri lo scudetto del 2019”

Angelo Pisani, autore del ricorso per conto del Codacons e dell’Associazione club Napoli Maradona, ha parlato a ‘Radio Marte’: “Nei prossimi giorni ci sarà una conferenza pubblica in cui dettaglieremo la vicenda. La nostra iniziativa vuole difendere i valori dello sport e della lealtà sportiva perché vogliamo un calcio in cui trionfi la giustizia e l’equità ”, ha spiegato l’avvocato.

Pisani ha poi spiegato il perché di due ricorsi: “Uno davanti al Collegio di Garanzia, un intervento ‘ad opponendum’. In esso chiediamo che venga confermata la sentenza di condanna alla Juventus per i gravissimi fatti. Poi al Tar perché si applichi la legge e pertanto vengano revocati gli scudetti che i bianconeri hanno vinto in maniera illegittima. Questi dovrebbero essere assegnati alle seconde classificate, dunque, nell’ordine a Napoli, Milan e Inter”.

Ha poi proseguito: “Dopo calciopoli la situazione sembra peggiorata, alcune società sono state favorite a discapito di altre, convinte di giocare uno sport sano e corretto ma che si sono ritrovate con carte truccate. Bisogna restituire al calcio i veri valori, deve essere un esempio positivo per i giovani che lo guardano e dunque deve essere portatore di valori fondamentali. Ciò che colpisce in questa vicenda è l’assenza delle istituzioni. Non vedo la Figc e non vedo le società di calcio. Questo la dice lunga sul sistema. Speriamo che la giustizia possa fare il gol più importante”.