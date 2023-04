“È stato autolesionistico”: Napoli, su Spalletti arriva la sentenza

Risveglio amaro per il Napoli, caduto in casa sotto i colpi di un Milan versione Champions. Spalletti dovrà riflettere in queste settimane.

I campanelli d’allarme avevano iniziato a suonare già nei giorni scorsi. La brutta prestazione di Kim Min-jae con la maglia della Nazionale e la perdita della mascherina di Victor Osimhen, a cui ha fatto seguito l’infortunio dello stesso nigeriano, avevano generato infatti una certa apprensione in casa Napoli nei giorni precedenti al big match con il Milan. Timori e preoccupazioni tramutatesi in delusione, dopo la rotonda sconfitta subita dagli azzurri ieri sera.

Il Milan, in uno stadio “Maradona” silente e in certi momenti anche pericoloso per alcune famiglie presenti al suo interno, ha fatto la voce grossa lanciando un chiaro messaggio ai rivali in vista del doppio confronto di Champions League. I rossoneri impostisi grazie alle reti di Rafael Leao, Brahim Diaz e Alexis Saelemaekers sono stati travolgenti. La capolista, invece, è andata incontro ad una serata orribile.

Nulla di quello che era stato preparato in settimana ha funzionato. Ricondurre il tutto all’assenza di Osimhen, ai box per colpa della lesione distrattiva che lo terrà ai box per diverse settimane, appare fin troppo semplicistico. La realtà è che ai partenopei è mancata l’abituale rapidità d’esecuzione e la lucidità necessaria per bucare la retroguardia dei Campioni d’Italia. Luciano Spalletti, in attesa del prossimo turno di campionato, avrà modo di riflettere. Intanto però, nella giornata odierna, il mister è finito al centro di un editoriale di ‘Repubblica’.

Napoli, l’avviso a Spalletti

Secondo il quotidiano, i “disagi all’estero hanno lasciato tracce sulla condizione di un Napoli che era già discusso per l’ostinata conferma dei titolari”. Spalletti, tuttavia, “rifiutava le perplessità sugli esigui finali ad alcuni giocatori. Ha un mese per dimostrare che è stato autolesionista il sovrabbondante impiego di alcuni”. Parole dure che, di certo, divideranno la piazza azzurra. Ora la speranza del club è quella di archiviare il prima possibile il ko (il terzo in campionato) e riprendere la marcia verso lo scudetto che, in città, manca da 33 anni.

Il traguardo, alla luce dei 16 punti di vantaggio sulla Lazio seconda, è vicino e per centrarlo sarà necessario ricominciare a macinare vittorie. Il problema, però, è che ai quarti di Champions il Napoli affronterà proprio un Milan rigeneratosi e con il morale a mille dopo il successo ottenuto ieri al “Maradona”. La sfida è lanciata.