“Incontro segreto”: Napoli, De Laurentiis adesso teme l’addio

Il presidente del Napoli rischia di perdere uno dei grandi artefici della straordinaria stagione: un club in pressing per sottrarlo agli azzurri

Una serata surreale per quanto si è visto, non solo in campo. Gli scongiuri che tutti fanno ora riguardano il fatto che il match con il Milan non rappresenti uno spartiacque per la stagione. La squadra di Luciano Spalletti è finita tritata dal vertice di sensazioni respirate. Prima della Champions, l’ambiente deve ritrovare serenità per continuare a vivere altri notti magiche pure in Europa.

Altre indiscrezioni però riguardano l’organigramma societario del club di Aurelio De Laurentiis e rischiano di generare altri mugugni e fantasmi. Le parole scritte dal direttore di ‘Sportitalia’ Michele Criscitiello nel suo editoriale sul sito della testata non rassicurano affatto i tifosi del Napoli.

Napoli, la Juventus rimane su Giuntoli: “L’amore del ds a De Laurentiis non è incondizionato”, l’avviso di Criscitiello

Il direttore di ‘Sportitalia’ Michele Criscitiello è tornato sulla voce di cui tanto si è parlato nei mesi scorsi, vale a dire la possibilità che Cristiano Giuntoli possa lasciare il Napoli di Aurelio De Laurentiis per trasferirsi alla Juventus.

“L’amministratore delegato Scanavino non può incontrare un solo direttore e quindi ha avviato un casting per trovare il numero direttore sportivo. Negli stessi giorni, in forma molto segreta, ha incontrato Giuntoli a Milano”. Il toscano “è un pallino della Juve”, scrive ancora Criscitiello.

Del ds, il direttore di ‘Sportitalia’ dice inoltre che “il suo amore con De Laurentiis non è incondizionato”. “Tempo fa erano vicini al divorzio e, sbagliando, nella testa del presidente del Napoli i veri protagonisti del miracolo scudetto sono Micheli e Mantovani. Due collaboratori di Giuntoli, entrambi bravissimi, che potrebbero restare a Napoli anche in caso di addio del direttore. Il fidato Pompilio, invece, seguirà Cristian ovunque”, continua il giornalista di Avellino.

“La Juve sarebbe una bella ipotesi per Giuntoli” ma Criscitiello analizza pure l’ipotesi Massara: “Il suo eventuale arrivo a Torino sarebbe differente da quello di Massara perché il primo porterebbe una rivoluzione. Cambierebbe tanti uomini e porterebbe con sé il suo team di fiducia, fatta eccezione di Micheli e Mantovani”.