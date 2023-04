“La malavita…”: Napoli, un’altra bordata di De Laurentiis

Il presidente Aurelio De Laurentiis è tornato ancora una volta sui fatti di domenica scorso non mandandole certo a dire.

Nel post match di Napoli-Milan si è parlato quasi più di quanto successo sugli spalti che di quanto accaduto sul campo. La sconfitta del Napoli per mano dei rossoneri è passata quasi in secondo piano di fronte ai disordini accaduti in curva, tanto che le dichiarazioni dei protagonisti e degli addetti ai lavori sono state rivolte per la maggior parte a quell’avvenimento.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis già in mattinata si era espresso con toni molti duri, tanto da invocare un’applicazione anche in Italia della legge Thatcher, il provvedimento che, secondo alcuni, avrebbe messo un freno al fenomeno dell’hooliganismo. Diverse le voci a favore del presidente del Napoli e del suo pugno duro. Naturalmente non sono mancata anche le voci dissonanti di chi chiede comunque un dialogo.

Sullo sfondo c’è una città che rischia di arrivare ad uno dei momenti più decisivi della sua storia sportiva spaccata in due, una linea di frattura che rischia di acuirsi anche a causa dell’intransigenza tra le parti. Intransigenza rimarcata anche dalle parole che Aurelio De Laurentiis, dopo quanto dichiarato stamattina, ha ribadito anche questa sera ai microfoni della RAI.

Napoli, De Laurentiis rincara la dose: “Contro la malavita negli stadi”

“Rispetto i tifosi.” esordisce De Laurentiis prima di usare il pugno duro contro quella parte della tifoseria che, a detta sua, vive nelle zone grigie. “Ma ci sono anche quelli che non rispettano la legge e che contrastiamo perché danno fastidio agli altri tifosi. Ci sono frange del tifo in apparenza, ma che risultano essere malavita, occupano settori degli spalti e cercano di condizionare gli altri.”

Il presidente poi fa anche un passaggio sul caro biglietti, uno dei punti principali di contrasto con parte della tifoseria: “Non capisco tutte queste lamentele. Lo stadio del Napoli è quello che fattura meno tra le big proprio per i costi contenuti dei biglietti. L’evento si paga, ma se lo paghi la metà di quanto lo paghi a Milano poi il discorso del compra i calciatori non regge più.”