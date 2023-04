Calciomercato Napoli, l’annuncio in diretta spiazza tutti: può restare in A

Mancano pochi mesi ormai alla fine del campionato di Serie A. Il Napoli e le altre squadre pensano molto al calciomercato.

Mancano dieci giornate al termine della Serie A ed in casa Napoli c’è grande entusiasmo per quello che potrebbe succedere. Il club partenopeo è ad un passo dallo scudetto, un titolo che manca in città da ben 33 anni e che in tanti, tra le giovani generazioni, non hanno mai visto. Gli azzurri hanno finora dominato il campionato, con un vantaggio abissale su tutte le rivali.

La società e Luciano Spalletti hanno realizzato un grandissimo lavoro e gli azzurri possono sorridere. I risultati si vedono anche in Champions League dove la formazione partenopea ha raggiunto un risultato storico, qualificandosi per i Quarti di finale. Il calendario ora non è impossibile e sia in città che la squadra stessa sognano di andare avanti anche in Europa. La finale di Instanbul e magari un successo ulteriore porterebbe Osimhen e compagni nella leggenda.

Le prestazioni del bomber nigeriano, capocannoniere della Serie A, non sono affatto passate inosservate. Il centravanti è nel mirino di quasi tutte le big europee e intanto il Napoli sonda il mercato, già a caccia di un eventuale sostituto. Tra questi c’è anche il portoghese Norberto Beto, rivelazione negli ultimi anni con la maglia dell’Udinese. Il giocatore ha parlato di un suo futuro e rispondendo alle domande ha discusso riguardo al suo passaggio al Milan.

Napoli, Beto parla del suo futuro

Il calciatore dei friulani è intervenuto ai microfoni di TV12 ed ha parlato del suo futuro. Ecco le sue parole: “Le voci sul Milan? Sono un buon segnale e dimostrano il buon lavoro che sto facendo”. Poi però il calciatore chiarisce: “Il mercato è passato, ora penso solo all’Udinese e alle ultime dieci giornate del campionato in corso”. Comunque vada il club azzurro ha quindi un nuovo rivale per il centravanti.

Nel corso di questa stagione Beto ha collezionato 9 reti in 27 presenze mentre nel complessivo il calciatore ha disputato 57 presenze realizzando 20 reti. Un rendimento un pò altalenante per un calciatore che da tempo è monitorato da diversi club italiani e stranieri e già a gennaio è stato vicino all’Everton.