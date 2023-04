Colpo di scena Osimhen: ultim’ora pesante per il Napoli

L’attaccante del Napoli ha saltato la partita con il Milan dopo l’infortunio patito in nazionale: sulle sue condizioni emergono alcune novità

Il Napoli trattiene il fiato. L’infortunio di Victor Osimhen ha creato un po’ di gelo intorno alla squadra azzurra. I tifosi confidano nel ritorno del nigeriano in tempo utile per la partita d’andata di Champions League contro il Milan. Il ko subito domenica scorsa e le condizioni dell’attaccante hanno creato un pizzico di incertezza.

Come specificato dal report del Napoli, in questi giorni, l’ex Lilla si sottoporrà ad ulteriori esami strumentali per valutare le sue condizioni. La lesione distrattiva rimediata in nazionale gli ha fatto perdere il big match di campionato contro la squadra di Stefano Pioli ma è evidente che in una fase cruciale della stagione, gli azzurri vogliono recuperarlo il prima possibile.

Napoli, Luciano Spalletti può tornare a sorridere: filtra ottimismo sulle condizioni di Victor Osimhen

Il tecnico del Napoli domenica è stato protagonista di un siparietto che lo ha visto coinvolto nel tunnel degli spogliatoi tra il primo e il secondo tempo con il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini. L’allenatore ha spiegato i fatti nelle successive interviste post partite. Il pizzico di nervosismo emerso in quella circostanza però ha fatto versare fiumi d’inchiostro.

Luciano Spalletti però potrebbe presto ritrovare il sorriso. E a questo potrebbero contribuire le condizioni di Victor Osimhen, fermo negli ultimi giorni a causa dell’infortunio riportato in Nazionale. Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Radio Punto Nuovo’, in seno al club partenopeo filtra ottimismo intorno alle condizioni del calciatore nigeriano.

Potrebbe pertanto tornare in anticipo ed essere a disposizione a breve del suo allenatore, che lo aspetta a braccia aperte considerato il delicato momento della stagione in cui si determineranno gli scenari e le partite avranno un valore sempre maggiore.

La formazione azzurra, negli scorsi mesi, ha ampiamente dimostrato di poter procedere anche senza il suo bomber principe, ma è ovvio che la presenza di Osimhen può dare una grossa mano, anche in considerazione della media realizzativa avuta dal nigeriano dalla fine del 2022 in poi.