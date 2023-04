👀 “Spalletti lo sa”: Napoli, l’annuncio in diretta è netto

Dopo la sconfitta di domenica contro il Milan, in casa Napoli bisogna registrare un annuncio arrivato in diretta.

Dopo la sconfitta rimediata domenica scorsa allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Milan di Stefano Pioli, il Napoli è atteso dalla gara di venerdì sera contro il Lecce dell’ex azzurro Marco Baroni.

I partenopei, almeno sulla carta, hanno sicuramente l’occasione di rifarsi dal brutto ko subito dal Milan, ma dovranno comunque prestare la massima attenzione contro il Lecce. I pugliesi, che hanno già dato un dispiacere agli uomini di Luciano Spalletti nel girone di andata, hanno infatti tutta l’intenzione di strappare almeno un punto dal match di venerdì sera del Via Del Mare, visto che hanno perso le ultime cinque giornate di campionato.

Per questa gara così importante contro il Lecce, di fatto, Luciano Spalletti potrebbe compiere qualche cambio rispetto alla gara di domenica contro il Milan. Dopo la gara di venerdì contro i giallorossi, infatti, il Napoli ha in calendario la gara di andata del quarto di finale di Champions League proprio contro il team meneghino. Nel frattempo, prima di queste due partite così importanti, in casa partenopea bisogna registrare un annuncio importante.

Napoli, l’annuncio di Leo Ostigard: “Spalletti sa che voglio giocare di più”

Leo Skiri Ostigard, ai microfoni ufficiali di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, ha infatti ribadito la volontà di avere più minuti a propria disposizione: “Spalletti lo sa che vorrei giocare di più. Do tutto quando mi alleno e con il mister ho un ottimo rapporto. Sono pronto per lottare per questa grande squadra. Sono molto felice di far parte di questo gruppo. Che rapporto ho con gli altri difensori centrali? Siamo tutti grandi amici. Bisogna fare i complimenti a Kim e Rrahmani, così come a tutti gli altri, che hanno avuto questo livello di prestazioni per tutte queste partite”.

Il difensore centrale del Napoli si è poi soffermato sulla sconfitta di domenica contro il Milan: “Non vorremmo mai uscire sconfitti da una gara, ma già stiamo pensando alla prossima. Pensiamo solo a quella e vogliamo vincerla. E’ importante rialzarsi e battere il Lecce, anche per prepare al meglio la gara di Champions contro i rossoneri”.