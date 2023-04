“Preferisco guardare il Napoli…”: il messaggio non farà piacere a Mourinho

Dichiarazioni che non faranno di sicuro piacere a Josè Mourinho. Il Napoli è stato tirato in ballo dall’allenatore della squadra olandese…

Che il Napoli stia incantando tutta l’Europa, questo è un dato ormai conclamato. La squadra di Spalletti vanta un predominio in campionato davvero con pochi precedenti. Già nel mese di marzo, infatti, all’ombra del Vesuvio (ma anche nel resto d’Italia) si è cominciato a parlare di Scudetto, con tanto di garanzia in termini di punti. Spalletti con difficoltà sta cercando di calmare le acque, placare un entusiasmo che sembra davvero incontenibile. Il Napoli, d’altronde, aspetta una gioia del genere da più di 30 anni: riportare lo Scudetto nella città di Partenope, i napoletani non stanno più nella pelle.

La verità, però, è che il Napoli sta legittimando i complimenti anche in Europa. La squadra di Spalletti ha stupito tutti in Champions League, con vittorie importante contro squadre di un certo calibro come Liverpool ed Ajax, o ancora squadra con grande tradizione in Europa come gli scozzesi dei Rangers. Questo ovviamente ha fatto sì che molto si soffermassero proprio sul valore di questa squadra.

Nelle ultime ore è arrivato il commento di due giocatori importanti come Carragher e Neville, con quest’ultimo che ha ammesso quanto sarebbe interessante vedere proprio gli azzurri vincere la Champions League. Molto passerà, ovviamente, da quello che sarà il match di domani contro il Milan di Pioli.

“Preferisco il Napoli…”: l’allenatore del Feyenoord punzecchia la Roma

Questi sono giorni dove si gioca in Europa. La Champions League, certo, ma anche l’Europa League dove la Roma è chiamata a fare una bella figura contro una squadra ostica come il Feyenoord. In vista del match in programma giovedì, l’allenatore degli olandesi Arne Slot ha parlato anche in conferenza stampa, lanciando una frecciata proprio agli avversari giallorossi e tirando in ballo proprio il Napoli di Spalletti.

“Hanno ancora lo stesso allenatore con Mourinho e giocano ancora allo stesso modo”, ha detto Slot. “Solo che loro hanno guadagnato tre buoni giocatori come Dybala, Matic e Wijnaldum. Rispetto la Roma. Ottengono risultati con il loro gioco, ma preferisco guardare Manchester City e Napoli. Sono onesto su questo”, ha ancora detto l’allenatore del Feyenoord. Parole ovviamente volte a punzecchiare proprio gli avversari.