Milan-Napoli, grande assenza: l’annuncio ufficiale

Oltre a quella di Osimhen, per la gara di questa sera tra Milan e Napoli bisogna annoverare un’altra assenza importante.

Milan e Napoli, dopo la gara di campionato di dieci giorni fa, si stanno per sfidare di nuovo, ma questa volta per l’andata del quarto di finale di Champions League. Tuttavia, la gara dello Stadio Diego Armando Armando Maradona ha un po’ stravolto i pronostici sulla qualificazione alle semifinali della massima competizione europea per club.

La squadra guidata da Stefano Pioli ha infatti travolto il Napoli con un roboante 0-4 nel match di campionato, dando di fatto molta più sicurezza ai rossoneri. Tuttavia, nella classica conferenza stampa di presentazione della partita, lo stesso Stefano Pioli ha ribadito di aspettarsi un avversario decisamente diverso rispetto alla gara vinta del Maradona di circa dieci giorni fa.

Anche se Luciano Spalletti ha più di qualche problema di formazione nella zona offensiva del campionato. Il tecnico toscano, infatti, deve fare a meno sia di Victor Osimhen che di Giovanni Simeone, entrambi out per problemi muscolari. Tuttavia, al netto dei due giocatori del Napoli, per la gara di questa sera bisogna registrare un’altra assenza ufficiale.

Milan-Napoli, Cardinale ha annunciato la sua assenza per la gara di questa sera

Gerry Cardinale, tramite un messaggio indirizzato al team di Stefano Pioli, ha infatti annunciato la sua assenza a San Siro per la gara tra la sua squadra ed il Napoli di Luciano Spalletti: “Anche se questa sera non potrò essere allo stadio a fare il tifo per voi di persona, unisco il mio sincero sostegno a quello del gran popolo rossonero e vi guarderò giocare questa sfida con grinta, passione e mentalità che ci rendono così orgogliosi di voi. Forza ragazzi e Forza Milan! Sempre!”.

La presenza questa sera del proprietario del Milan allo stadio era data per certa, ma la squadra di Pioli sarà comunque accompagnata da un San Siro caldissimo. Il Napoli, invece, dovrà contare tutto sulla compattezza del gruppo, anche per ovviare all’assenza pesantissima di un giocatore fondamentale come Victor Osimhen.