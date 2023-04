😨 Napoli, svolte le visite mediche: che rinforzo, Giuntoli beffato

Il Napoli è alla ricerca di elementi di qualità da regalare a Spalletti in estate. Un obiettivo, però, è sfumato: andrà in una rivale.

Il Napoli ha cominciato a riflettere, in vista della sessione estiva del mercato. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione del tecnico Luciano Spalletti nuovi elementi di qualità , con i quali rendere la rosa azzurra ancora più competitiva ai livelli. Tanti i profili seguiti dal direttore generale Cristiano Giuntoli: uno di questi in particolare, alla luce degli sviluppi emersi nella giornata odierna, sbarcherà sì in Italia ma non nel club azzurro.

Si tratta di Houssem Aouar, in scadenza di contratto con il Lione ed intenzionato a mettersi alla prova in altri contesti. I transalpini, in queste settimane, hanno provato più volte a convincerlo a restare senza tuttavia riuscire nell’intento. Il divorzio andrà quindi in scena al termine della stagione, con il classe 1996 che ha già cominciato a guardarsi intorno. Alcune voci davano per fatto il trasferimento all’Eintracht Francoforte ma a smentirle, attraverso un post social, è stato lo stesso centrocampista.

A vuoto anche il pressing del Barcellona e del Betis che, in occasione di un recente blitz, ha sondato la sua disponibilità a trasferirsi in Spagna. Avances, come detto, restare sulla carta visto che Aouar appare diretto alla Roma. A Pasquetta si è recato nella città Eterna per quella che sembrava essere una gita di piacere. In realtà , ne ha approfittato per sostenere una serie di visite mediche presso il Campus biomedico di Trigoria.

Napoli, niente Aouar: andrà alla Roma

I contatti tra le parti sono scattati ed ora, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, restano da limare soltanto i dettagli. Aouar, salvo sorprese, in estate sbarcherà alla corte di José Mourinho il quale potrà disporre di un calciatore box-to-box capace di giocare in due differenti posizioni all’interno del rettangolo di gioco. L’algerino di solito viene impiegato come centrocampista centrale ma, all’occorrenza, può anche essere impiegato trequartista.

Ulteriori sviluppi sono attesi a stretto giro di posta ma intanto la strada appare tracciata. Una beffa per Giuntoli che, in ogni caso, ha pronte una serie di soluzioni alternativa. Una di queste conduce a Lazar Samardzic valutato dall’Udinese almeno 20 milioni e molto apprezzato da Spalletti. Un’altra a Mahmoud Dahoud intenzionato a lasciare a parametro zero il Borussia Dortmund. Giuntoli sfoglia la margherita.