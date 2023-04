“Scusatemi…”: Napoli, il gesto social fa davvero sorridere

Sui social sono arrivate immediatamente le scuse dopo quanto accaduto nel match di ieri sera tra il Napoli e la formazione di Stefano Pioli

La concentrazione del Napoli deve tornare immediatamente sul campionato. La formazione di Luciano Spalletti sabato pomeriggio alle 18 sarà impegnata contro l’Hellas Verona (il Milan giocherà invece alle 15 in casa del Bologna) ma in questi giorni, fino alla partita di martedì prossimo al Maradona, sarà molto complicato non far viaggiare la mente sul return match di Champions League contro i rossoneri.

La sconfitta di San Siro ha lasciato l’amaro in bocca al gruppo azzurro per diversi fattori. In modo particolare per la sconfitta, che costringerà il Napoli a ricercare un solo risultato nella gara di ritorno per affacciarsi in semifinale. Poi anche per alcune decisioni arbitrali, che hanno condizionato la sfida d’andata e si riverbereranno inevitabilmente pure sulla partita giocata a Fuorigrotta. Intanto, sui social spunta il messaggio di uno dei protagonisti del confronto di ieri.

Napoli, Anguissa si scusa sui social: “Scusatemi, vi ho abbandonato. Ho fiducia in voi perché siamo un’ottima squadra”

Sul suo profilo social Instagram, André Frank Zambo Anguissa è tornato sulla partita di ieri con il Milan. Il centrocampista camerunese è stato espulso nel tratto finale della gara. La sua espulsione ha fatto molto discutere in queste ore e ha concentrato il focus sull’operato dell’arbitro rumeno Kovacs.

Sui social, tuttavia, il centrocampista di Luciano Spalletti ha voluto scusarsi: “Scusatemi ragazzi perché vi ho abbandonato. Ho fiducia in voi, siamo un’ottima squadra. Siamo il Napoli, ci vediamo presto”, ha scritto il camerunese.

Il calciatore salterà per squalifica il confronto del Maradona e pertanto si è rivolto soprattutto ai suoi compagni di squadra, che dovranno fare a meno di lui in un match fondamentale per il prosieguo della stagione. Il calciatore azzurro dovrebbe essere regolarmente al suo posto invece nella gara di sabato pomeriggio contro l’Hellas Verona. Con gli scaligeri, il Napoli vogliono cancellare la sconfitta con il Milan per presentarsi nelle migliori condizioni psicologiche al match di ritorno.