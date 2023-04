“Scarso…”: occhio Napoli, tifosi spiazzati dalla sentenza

Il Napoli si prepara al big match di Champions League da giocare domani sera contro il Milan: alla vigilia arriva la sentenza.

Il Napoli deve riscattarsi contro il Milan e soprattutto deve puntare a ottenere la qualificazione alla semifinale di Champions League. Domani sera le due italiane si scontreranno al Diego Armando Maradona per la gara di ritorno dei quarti della competizione europea. Arriva a tal proposito una sentenza ben precisa.

Il Milan è arrivato a Napoli e questa sera sta alloggiando all’Hotel Vesuvio, mentre domani svolgerà gli ultimi allenamenti che permetteranno a Stefano Pioli di scegliere i suoi 11 titolari. Stessa cosa farà con i calciatori azzurri Luciano Spalletti.

Proprio alla vigilia di un match così importante ha parlato Ivan Zazzaroni. Il direttore del ‘Corriere dello Sport’ ha detto la sua del club azzurro di proprietà di Aurelio De Laurentiis.

Napoli, alla vigilia del Milan in Champions League parla Zazzaroni: le sue parole

A ‘Ottochannel’, nel corso del programma ‘La Domenica Azzurra’, è intervenuto Ivan Zazzaroni e ha parlato così del Napoli: “La squadra di Luciano Spalletti può rimontare in Champions League, con Victor Osimhen è possibile. Con l’attaccante disponibile a Milano gli azzurri avrebbero vinto, questo lo metto per iscritto”.

“Osimhen – ha continuato Zazzaroni – è fondamentale. Specie vista l’assenza di Simeone e dal momento che Raspadori non è in condizione e spalle alla porta non la prende mai. Il nigeriano ti dà verticalità, movimento, fisicità, ha il colpo di testa. Per me basta una partita da vero Napoli al 70% per eliminare il Milan”.

In conclusione: “Il Milan è una buona squadra, ma per me è più scarso del Napoli. Perché ha più problemi. Di certo gli azzurri negli ultimi tempi sono in calo, tranne proprio che nella gara di Milano. Ovviamente i rossoneri giocheranno in contropiede, potendo disporre di gente veloce come Brahim Diaz e Leao“.