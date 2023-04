La Lazio fa un favore al Napoli: crollo col Torino, lo Scudetto è più vicino

Impresa del Torino all’Olimpico. I granata battono la Lazio ed avvicinano il Napoli alla vittoria dello Scudetto.

Impresa del Torino che va a Roma e supera la Lazio. Una partita in cui i biancocelesti erano chiamati alla vittoria anche in relazione ad una corsa Champions League sempre più serrata. Il vantaggio che gli uomini di Sarri hanno accumulato in queste settimane non è ancora sufficiente per far stare tranquilli i biancocelesti.

Partita con tantissimi duelli, con Juric che, nonostante il Torino abbia poco da chiedere alla classifica rispetto alla Lazio, decide comunque di giocarsela alla pari. Il risultato regge per quasi tutto il primo tempo, ma nel finale i granata passano in vantaggio grazie alla rete di Ilic su assist di Vlasic.

Nella ripresa Maurizio Sarri prova a giocarsi il tutto per tutto, mettendo dentro anche il convalescente Immobile al posto di Pedro. Il motivo della partita però non cambia, con il Torino che si arrocca bene e resiste per larga parte della ripresa, andando anche vicinissimo al gol del raddoppio in un paio di occasioni nei minuti finali della partita. Il finale è un vero e proprio arrembaggio della Lazio, con i biancocelesti che nei 5′ di recupero ci provano con Zaccagni e Luis Alberto. Il risultato non cambia e il Torino porta a casa i tre punti.

Serie A, il Torino avvicina il Napoli allo Scudetto: Lazio battuta

La vittoria del Torino favorisce indirettamente anche il Napoli che, nella peggiore delle ipotesi, avrebbe 13 punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Dal punto i vista della Lazio una sconfitta che interrompe la striscia positiva dei biancocelesti e che mette in discussione il secondo posto in classifica, oltre ad accorciare potenzialmente la zona Champions League.

Ecco la classifica aggiornata: Napoli 75; Lazio 61; Juventus 59; Roma 56; Milan 53; Inter 51; Atalanta 49; Bologna 44*; Fiorentina 42; Torino 42*; Sassuolo 40*; Udinese 39; Monza 38; Salernitana 33*; Empoli 32; Lecce 28; Spezia 26; Hellas Verona 26*; Cremonese 19; Sampdoria 16.