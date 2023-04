“Diremo la nostra!”: Napoli, da Salerno arriva il messaggio chiaro del club

Napoli-Salernitana potrebbe essere slittata a domenica dal CASMS: dal club granata arriva il punto di vista su questa possibilità.

Il CASMS questo venerdì si pronuncerà definitivamente sullo slittamento di Napoli-Salernitana. La gara è in programma per il pomeriggio di sabato, ma potrebbe essere spostata al giorno dopo. Una richiesta sorta in virtù del fatto che dalla gara Inter-Lazio potrebbe venire fuori la matematica necessaria per dichiarare gli azzurri campioni d’Italia. Esploderebbe un’immensa festa e diverrebbe difficile la gestione della stessa, se l’evento fosse spalmato in due giorni.

In città, infatti, il dispiegamento delle Forze dell’Ordine dovrà occuparsi anche nel Comicon, che si terrà nei pressi dell’impianto di Fuorigrotta, presso la Mostra d’Oltremare. L’ordine pubblico dovrà essere garantito e bisognerà fare in modo di concentrare l’evento scudetto per gestirlo nel miglior modo possibile. L’ente sta quindi prendendo in considerazione la situazione, senza poter ignorare fattori che interessano la squadra ospite, ovvero la Salernitana, e l’equilibrio generale delle gare di Serie A in calendario.

In attesa della decisione, c’è da dire che il Napoli ha comunque davanti a sé una sfida da non sottovalutare, ovvero il derby campano contro la Salernitana, la quale è reduce da otto risultati utili consecutivi con Paulo Sousa alla guida del gruppo.

Napoli-Salernitana, l’Ad Milan: “Non andremo a mangiare la sfogliatella”

In occasione di un’intervista concessa a ‘Il Mattino’, Maurizio Milan, amministratore delegato della squadra granata, ha parlato così del possibile slittamento del match al giorno successivo: “La Lega attende un input dal Viminale. Se la gara sarà spostata, lo accetteremo con responsabilità e chiedo ai tifosi di fare lo stesso. La cosa comunque creerà delle difficoltà, dovendo affrontare la Fiorentina il mercoledì successivo. L’allenatore e il direttore sportivo si augurano che le cose restino come sono”.

Qualora il CASMS dovesse optare per lo spostamento dell’incontro di Serie A, Maurizio Milan ha pronta la posizione del club granata: “Potremmo opporci, ma insieme al presidente Iervolino riteniamo che un grande club, e la Salernitana lo sta diventando, debba andare oltre queste situazioni. Siamo in grado di affrontare due partite in poco tempo. E poi mica è scritto che a Napoli andremo a mangiare la sfogliatella? Diremo la nostra”.