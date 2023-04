Napoli, parla Hamsik: l’ex capitano prova a convincere De Laurentiis

Marek Hamsik parla di Napoli e del Napoli. L’ex capitano azzurro si è soffermato sullo Scudetto e sul futuro della compagine partenopea.

Il Napoli si avvicina sempre di più alla vittoria dello Scudetto. Un sogno che la piazza cova da ben 33 anni, da quando quel tricolore fu cucito sulla maglia azzurra anche grazie alla presenza di un giocatore iconico come Diego Armando Maradona. Oggi non c’è un calciatore paragonabile al Pibe de Oro, ma un gruppo di azzurri in grado di trascinare la squadra verso l’obiettivo. Kvaratskhelia, Osimhen ma anche Kim, Anguissa, Lobotka e tutti gli altri. Luciano Spalletti è il regista di quest’impresa titanica, con il Napoli che ha dato uno scarto di punti davvero importante a squadra come Milan, Inter e Juventus.

Un sogno accarezzato anche negli scorsi anni. Emblematico, per esempio, l’ultimo anno di Maurizio Sarri, i 91 punti e lo Scudetto che molti hanno definito “perso in albergo” con la mazzata subita all’Artemio Franchi contro la Fiorentina. Oggi il Napoli è molto diverso, la squadra ha mostrato più volte nel corso della stagione grande personalità. La stessa incarnata dal suo capitano, Giovanni Di Lorenzo, figura centrale all’interno dello spogliatoio e riconosciuta praticamente da tutti i giocatori.

Napoli, Scudetto ad un passo: Hamsik parla del futuro

Quella fascia pesa tantissimo, e lo sa bene un altro storico capitano degli azzurri. Quanto sarebbe piaciuto anche a Marek Hamsik riuscire a vincere il tricolore e riportare il titolo a Napoli dopo tanti anni. Il calciatore slovacco ha parlato proprio in queste ore ai microfoni de ‘Il Mattino’, soffermandosi sul discorso Scudetto ma parlando anche del futuro della squadra partenopea e di quello che si dovrà fare a partire dalla prossima estate, soprattutto in termini di mercato.

“Scudetto? Io tante volte mi sono immaginato come sarebbe stato questo momento di gioia immensa per la città. Perché so come le persone vivono il Napoli, so bene cosa è il Napoli per i suoi tifosi”, ha detto l’ex capitano. Poi, come detto, un passaggio anche sul futuro della compagine partenopea. “Aprire un ciclo? Credo di sì anche perché non penso che ci sia bisogno di vedere Osimhen o Kvara che ora sono tra i più forti in Europa nei loro ruoli”, le parole di Hamsik, di fatto un invito anche al presidente De Laurentiis.

Non c’è necessita di vendere i proprio gioielli, almeno a detto di Marek. “E neppure è detto che parta uno come Kim che ha strapotere fisico che fa la differenza. Credo che De Laurentiis – ha proseguito ancora Hamsik – farà sempre in modo di avere una squadra competitiva per lo scudetto”, la chiosa dello slovacco.