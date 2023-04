“Temiamo…”: festa Scudetto Napoli, allarme improvviso

Scatta l’allarme intorno alla festa scudetto del Napoli: studiate le strategie per fuggire ad un timore evidente in vista della giornata più attesa

Il gruppo di Luciano Spalletti prepara l’importante gara con la Salernitana. La vittoria con la Juventus e il passo falso della Lazio hanno creato le condizioni per raggiungere l’aritmetica certezza della vittoria del campionato già nel prossimo turno. Prospettiva assolutamente eccitante sia per la squadra azzurra sia per il tifo partenopeo pronto a riempire la città per esprimere la propria gioia.

Per questa ragione, la festa scudetto del Napoli ha messo in campo un gran numero di uomini impegnati ad ogni livello per garantire che tutto riesca per il verso giusto. Come riferito oggi dall’‘Ansa’, il dispendio delle forze per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico sarà notevole. I numeri sono stati chiarite in queste ore.

Festa scudetto Napoli, tra piano soccorsi, health point e possibile crash dei cellulari: le ultime dopo la conferenza di Verdoliva

In queste ore, Napoli sta affinando il suo piano perché la festa scudetto non venga macchiata da nessun tipo di episodio increscioso. Come riferito dall’‘Ansa’ ci saranno 130 soccorritori impegnati a piedi ma anche 40 ambulanze e health point nei punti strategici della città per fare in modo che tutto fili liscio.

Questo perché, come spiegato dal dg dell’Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva nella conferenza stampa avvenuta in Regione, vi sono delle ansie particolari: “Temiamo un crash dei cellulari, considerata la concentrazione di migliaia di persone pertanto non possiamo fare affidamento su di essi”.

Verdoliva ha poi continuato a illustrare il piano messo a punto: “Abbiamo messo in campo una rete di comunicazione radio parallela con 200 persone impegnate. In tutta la città saranno previsti una serie di health point e punti di primo soccorso. Ci saranno inoltre delle tende della Protezione Civile con medici, infermieri e vigilantes armati e, ancora, guardie in moto e un’ambulanza fissa in alcuni punti. In prossimità di ognuno degli health point ci saranno cinque coppie di soccorritori appiedati, per un totale di 65 coppie. Ognuna di esse avrà uno zaino con defibrillatori e presidi di primo soccorso”.

L’attenzione si è allargata pure sul piano trasporti. Si sta discutendo in questo momento della possibilità di garantire il collegamento del servizio della metropolitana di Anm, Eav, Aversa-Piscinola, delle linee flegree e della linea gestita da Trenitalia almeno fino a mezzanotte.