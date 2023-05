Manchester, la lista nera del mercato: per il Napoli sarà un guaio

Il Manchester United guarda al Napoli: dall’Inghilterra arrivano indizi di mercato interessanti che riguardano un giocatore dei partenopei.

Stasera l’assalto finale (sperano i tifosi) allo scudetto, e poi il Napoli potrà iniziare a pianificare seriamente la prossima stagione. Ma una notizia poco rassicurante arriva dalla stampa estera, in ottica calciomercato. Una delle stelle del club partenopeo potrebbe prendere presto la direzione della Premier League. Nulla è ancora deciso, ma dall’Inghilterra giunge un indizio che fa drizzare le orecchie ai fan partenopei.

Al centro di tutto c’è ovviamente Victor Osimhen, l’attaccante che è stato il nome più entusiasmante del Napoli nel corso di questa stagione. Con i suoi gol, sia in Serie A che in Europa, è stato indubbiamente il giocatore più in vista della rosa di Spalletti, e ciò non ha mancato di attirare occhi indiscreti. Che il nigeriano piaccia alle big di tutta Europa non è più un segreto da diversi mesi, ma finora sono circolate solo voci, senza offerte concrete.

Anzi, secondo varie fonti De Laurentiis starebbe provando a trattenere Osimhen per un’altra stagione, proponendogli un contratto record. Anche qui, però, nulla di certo, per cui sicuramente nei prossimi mesi il futuro della punta sarà oggetto di discussione. Il Manchester United aveva già provato a farsi avanti a gennaio, con un’offerta da 100 milioni di euro che però era stata rispedita al mittente. Quindi, per convincere il Napoli, servirà molto di più.

Nella lista del Manchester United c’è l’indizio per Osimhen

Ma l’interesse dei Red Devils per l’attaccante del Napoli non è mai svanito. Al momento il club britannico è al centro di un delicato e ancora intricato cambio di proprietà, ma la dirigenza sta già pensando al mercato. In uscita, almeno per il momento, con varie testate inglesi che hanno reso pubblica una lista con 13 esuberi della rosa di Erik ten Hag. Al suo interno ci sono nomi illustri come Maguire, Van de Beek e Wan-Bissaka, ma non solo.

Vicino all’addio è anche il centravanti francese Anthony Martial, che oggi è l’unica punta centrale del Manchester United, assieme a Weghorst. L’olandese, però, si trova qui solo in prestito, e anche la sua riconferma non è scontata. Insomma, in estate il club rosso di Manchester dovrà assolutamente acquistare una nuova punta centrale, e in cima alla lista sembra esserci ancora Osimhen. L’offerta, però, dovrà aggirarsi attorno ai 150 milioni.