“E’ una sciocchezza!”: Napoli, il Sindaco bacchetta dopo la festa azzurra

Il Sindaco Gaetano Manfredi non ci sta. Le sue parole sono arrivate dopo il pareggio del Napoli ad Udine e dunque la conquista dello Scudetto.

Il Napoli ha raggiunto la matematica certezza della vittoria dello Scudetto. Un traguardo che tutta la città stava aspettando da settimane e che finalmente si è concretizzato ieri sera. E’ bastato un pareggio contro l’Udinese per dirsi finalmente campioni d’Italia. Una città in festa quella partenopea, che già domenica scorsa era pronta a far partire tutto. Poi il pareggio contro la Salernitana (serviva una vittoria) e la consapevolezza di aver sprecato una grande occasioni. Mercoledì c’era la possibilità di raggiungere la matematica se la Lazio non avesse vinto contro il Sassuolo. Si è arrivati cosi a giovedì sera, match clou alla Dacia Arena contro l’Udinese.

La squadra di casa è andata anche in vantaggio, salvo farsi raggiungere nel secondo tempo dalla rete di Victor Osimhen, ancora una volta mattatore e trascinatore di questo Napoli. Grande festa anche allo Stadio Diego Armando Maradona, dove ai tifosi è stato concesso di seguire la partita all’interno dell’impianto attraverso l’utilizzo di diversi maxischermi. Il presidente Aurelio De Laurentiis è rimasto a Napoli, seguendo la partita al Maradona e dicendo anche due parole alla fine del match ai migliaia di tifosi presenti a Fuorigrotta.

Napoli, dopo lo Scudetto parla il Sindaco Manfredi

Tanti si sono spesi in queste ore per commentare la vittoria degli azzurri. Tra questi c’è anche il Sindaco Gaetano Manfredi, intervenuto ai microfoni di ‘Canale 8’ per commentare proprio la vittoria dello Scudetto. “È uno scudetto per tutta la città, mi sono commosso a vedere la gioia negli occhi dei napoletani per questo traguardo incredibile”, ha detto il primo cittadino. Poi ancora una bacchettata a quelli che hanno parlato di riscatto sociale per Napoli attraverso la vittoria dello Scudetto.

“Una grande sciocchezza, Napoli non si deve riscattare da niente”, ha detto Manfredi. “È una città che ha grandi capacità, che ha vinto e che vincerà ancora in futuro”, le parole del Sindaco. “Ora pensiamo alla festa che ci sarà domenica al Maradona, poi ci sarà quella di fine stagione”, ha anticipato ancora Manfredi. “Dove farla? Penso che la festa debba essere nella casa del Napoli, ovvero allo stadio, e poi nelle piazze della città”, le parole del Sindaco ancora a ‘Canale 8’.