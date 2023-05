Barbara Pedrotti, che gambe: Bangkok ai suoi piedi

Le gambe di Barbara Pedrotti hanno fatto vacillare la lucidità dei residenti di tutta Bangkok. Milioni di persone stregate dalla sua posa

La figura citata nel titolo viene apprezzata per via delle sue indubbie qualità estetiche. Ma ovviamente non solo l’aspetto fisico è importante. Per poterla descrivere al meglio bisogna prima pensare alla sua professione, che le ha permesso di avere un pubblico fedele in tutto e per tutto. Il fatto che venga seguita così spesso e volentieri lo deve ad un mix di fattori straordinariamente efficace.

Leggendo la sua biografia di Instagram si può leggere che di mestiere fa la speaker. La sua competenza è il ciclismo, più precisamente per quanto concerne il Giro d’Italia. Non a caso è la voce femminile dell’evento che accompagna ogni tappa grazie alla sua narrazione sopraffina. Le sue passioni più grandi sono anche la natura, lo sport in generale e i motori. Parlando sia di quattro che di due ruote dunque. Con un bacino di utenza di quasi 300.000 persone, le sue foto vengono apprezzate ogni volta. Non per la loro volgarità, per la loro bellezza genuina.

Non si vedrà mai una scollatura nel suo profilo. Risulta molto più probabile vederla immersa nella natura, nel lavoro che ama oppure mentre si allena. Da questo è possibile così delineare la sua personalità, che la rende diversa dalla stragrande maggioranza delle colleghe. Chiaramente è anche una donna di bell’aspetto. Una persona semplice, bella e che sa godersi la vita. A livello professionale si è tolta innumerevoli soddisfazioni.

Laureata in mediazione linguistica a Trento, ha poi fatto della sua più grande passione un lavoro. Lavoro che ad oggi le permette di girare il mondo e godersi la vita come merita. Anche a livello estetico ha sempre dimostrato un certo feeling con il mondo dei media e dello spettacolo. Già nel 2004 aveva partecipato alle selezioni per la trasmissione “Veline“. Anche il mondo del calcio l’ha accolta in tempi non sospetti. Nel 2014 ha avuto modo di partecipare al programma “Serie A Live Bwin”. Non solo il ciclismo fa parte della sua vita, benché sia sicuramente il suo ramo di competenza più stabile.

Barbara Pedrotti conquista tutti: foto meravigliosa

Una delle ultime foto della Pedrotti è un mix di bellezza ineguagliabile. Il panorama alle sue spalle non può che fungere da cornice perfetta per un fisico maestoso. Sicuramente il frutto di anni e anni di allenamento con metodo e con dedizione. Doti che indubbiamente la contraddistinguono anche sul posto di lavoro. Il dettaglio che ha fatto impazzire i fan è a malapena percettibile. Ma non appena si aguzzerà la vista ci si potrà rendere conto di tale meraviglia.

La parte scoperta delle gambe permette ai suoi seguaci di apprezzarla ancora più del solito. Non è un mistero capire il motivo per cui tutta Bangkok sia rimasta affascinata da una vista del genere. Con una posa apparentemente normale ha illuminato potenzialmente tutta la Thailandia.