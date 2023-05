Tegola Napoli, doppia mazzata dopo lo scudetto: ansia azzurra

Doccia gelata sull’incontenibile entusiasmo dei tifosi del Napoli per il terzo scudetto: doppia inattesa mazzata

Se i tifosi del Napoli, dopo l’aritmetica certezza dello scudetto, continuano a festeggiare, De Laurentiis e i suoi più stretti collaboratori sono già al lavoro in vista della prossima stagione. L’appetito vien mangiando e, come più volte ribadito dal patron azzurro, il Napoli non ha alcuna intenzione di fermarsi al terzo scudetto.

Nella prossima stagione, quindi, l’obiettivo sarà quello di provare a confermarsi in Italia e, magari, fare meglio dei quarti di finale raggiunti in Champions League nell’attuale stagione. Un’uscita di scena dalla massima competizione europea che ha lasciato l’amaro in bocca per le modalità con cui si è consumata. Naturale che vi sia voglia di rivalsa per un Napoli che non si pone limiti. Dopo aver dettato legge in Serie A, gli azzurri puntano a fare altrettanto in Europa dove in questa edizione fino allo stop al cospetto del Milan hanno recitato un ruolo da protagonisti.

Tegola Napoli, doppia mazzata dopo lo scudetto: futuro di Kim e Zielinski in bilico

“Ricomincio da tre“, come il titolo del capolavoro di Massimo Troisi, è lo slogan che campeggia negli striscioni che incorniciano ogni angolo di Napoli e che sintetizza alla perfezione il mood dei tifosi azzurri. Invece Aurelio De Laurentiis riparte da Luciano Spalletti. E’ arrivata la schiarita dopo la risposta stizzita del tecnico di Certaldo (“Deve dirlo a me“) a chi nella conferenza stampa del post-match contro l’Udinese lo ha sollecitato a commentare la dichiarazione di De Laurentiis sulla sua sicura permanenza sulla panchina azzurra.

Dunque, a meno di colpi di scena dell’ultimo minuto, Luciano Spalletti nella prossima stagione si accomoderà sulla panchina del Napoli. Un’ottima notizia per i tifosi che apprezzano il tecnico toscano sia per le sue qualità di allenatore sia per quelle umane. Quel suo “Napoli, è per teee!“, urlato al termine della suddetta conferenza stampa, ha fatto breccia nel cuore dei tifosi partenopei.

Tifosi che, però, vivono questi giorni di festa con un po’ di ansia dal momento che due protagonisti della trionfale cavalcata in campionato potrebbero fare le valigie. Kim Min-jae, il perno della retroguardia azzurra, è nel mirino del Manchester United. I Red Devils che fanno sul serio tanto da essere disponibili a versare la clausola rescissoria che si aggira sui 5o milioni di euro pur di mettere sotto contratto il difensore sudcoreano. Futuro in maglia azzurra in bilico anche per Piotr Zielinski che sembrerebbe orientato a non rinnovare il contratto, in scadenza nel 2024, a cifre più basse rispetto ai 3.7 milioni che percepisce attualmente. Insomma, la popolare massima “squadra che vince non si cambia” rischia di fare pochi proseliti dalle parti di Castel Volturno.