Il Napoli fa all-in: super colpo in Serie A

Il Napoli sbanca il tavolo verde del campionato con un super colpo: all-in per il primo acquisto del calciomercato invernale

L’eliminazione dalla Coppa Italia agli ottavi di finale per il secondo anno consecutivo e il ko in casa della Roma bruciano ancora, tuttavia bisogna voltare pagina e guardare avanti.

C’è un campionato da onorare, con l’obiettivo minimo che è il pass per la prossima edizione della Champions League che non è semplice da centrare vuoi per le difficoltà degli azzurri vuoi per la concorrenza che si allarga.

Eppure, a tenere banco in casa Napoli sono i movimenti di calciomercato. Del resto, De Laurentiis nell’intervista a 360° concessa al ‘Corriere dello Sport’ è stato perentorio: “Faremo 3/4 acquisti a gennaio“.

Non solo. Il patron azzurro – sempre nel colloquio con il quotidiano sportivo romano – ha anche confermato la cessione di Eljif Elmas al RB Lipsia per 25 milioni di euro. Ebbene, proprio il sacrificio del macedone, non centrale nel progetto tattico di Walter Mazzarri, è la chiave che sblocca il mercato degli azzurri.

Con 16 presenze totali, condite da 2 gol, per 461 minuti giocati Elmas in questa prima parte di stagione ha fatto fatica a trovare spazio negli starting eleven sia di Rudi Garcia sia del tecnico di San Vincenzo.

La sua cessione, che corona il lungo inseguimento da parte del Lipsia iniziato la scorsa estate, dunque, non è così dolorosa anche perché i 25 milioni di euro che i tedeschi verseranno nelle casse societarie azzurre, citando il claim dell’azienda produttrice della famosa bibita energizzante nella cui orbita gravita il Lipsia, metteranno le ali al mercato del Napoli.

Il Napoli fa all-in su Samardzic

Infatti, arrivano sempre più conferme su chi prenderà il posto del macedone, un nome in grado di ridare entusiasmo a un popolo azzurro con il morale sotto i tacchi per un rendimento dei loro beniamini non all’altezza delle aspettative e del tricolore cucito sulle loro magliette.

A quanto sembra, il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, ha tutta l’intenzione di sbancare il tavolo verde del campionato con un super colpo: Lazar Samardzic dell’Udinese.

E per arrivare al centrocampista serbo-tedesco, 2 gol e 2 assist in 15 presenze in campionato, De Laurentiis sarebbe orientato a investire sul centrocampista friulano tutto il tesoretto, come detto, 25 milioni di euro, della cessione di Elmas al Lipsia.

Sarebbe un colpo da maestro se il patron azzurro riuscisse a mettere sotto contratto Samardzic, tra i migliori interpreti del suo ruolo in Serie A e non solo. Non per nulla la scorsa estate il suo trasferimento all’Inter era cosa fatta, poi al momento di mettere nero su bianco è saltato tutto.

Buon per il Napoli, verrebbe da dire con il senno di poi, in quanto con il serbo-tedesco la mediana azzurra fa di sicuro un salto di qualità.